Sáng ngày 8/4, trao đổi với PV ông Lò Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tà Lèng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án bé trai sơ sinh bị giết phi tang xác.

Theo ông Biên, khoảng 3h sáng ngày 4/4, người của một doanh nghiệp ở xã Tà Lèng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) ngủ dậy phát hiện gần kho vật liệu có đống đất bất thường. Khi mọi người đến kiểm tra tá hỏa phát hiện một phần thi thể bé sơ sinh nhô lên trên mặt đất.

Ảnh minh họa.

Ngay lập tức người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là bé trai, nặng 3kg, chào đời trước đó không lâu. Thi thể được chôn cất khá nông, sâu chỉ khoảng 20cm.

Ông Biên cho biết, qua xác định trên đầu và lưng cháu bé có thương tích nghi bị dùng vật sắc nhọn đâm trúng. Xác định đây là nghi án giết người phi tang, có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo Phòng CSHS, Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Điện Biên Phủ, Công an TP Điện Biên Phủ khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác minh.

Hiện công an đang điều tra làm rõ " nghi án bé trai sơ sinh bị giết, phi tang xác ở Điện Biên ".

