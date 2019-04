Hàng chục người bị đâm vật nhọn phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

Ngày 8/4, theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 5 đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc hàng chục nạn nhân bị kẻ lạ dùng vật nhọn đâm trong lúc đang đi trên đường tại nhiều khu vực trên địa bàn quận 5.

Nhiều nạn nhân lưu thông qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cù, quận 5, TP HCM bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm. Các nạn nhân phải đến bệnh viện tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.PV “Bước đầu, công an đã xác định đối tượng tình nghi và mời làm việc, tuy nhiên đối tượng tình nghi có dấu hiệu bị tâm thần. Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật”, Công an quận 5, thông tin.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhiệt Đới (Sở Y tế TP HCM), từ ngày 2333 đến đầu tháng 4, bệnh viện tiếp nhận 10 người dân đến để được tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công gây những vết thương trên người, ở tay, lưng…

“Thậm chí, có 5 nạn nhân bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn tất công chỉ trong 1 ngày phải đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV”, một bác sĩ cho biết. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc nói trên, lãnh đạo bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã gửi công văn cho Sở Y tế, Công an TP HCM để báo cáo vụ việc.

Một số nạn nhân vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng kể lại: “Khi chúng tôi đang chạy trên đường gần khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 5 thì xuất hiện gã đàn ông trung niên, có lúc đi xe máy Wave dùng vật nhọn tấn công rồi phóng xe bỏ chạy”.

Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã cho cả 10 người dân uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV và hẹn bốn tuần sau quay lại tái khám.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc có tính chất nghiêm trọng nói trên, Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng CSHS và Công an quận 5 phối hợp Công an quận 5 khẩn trương làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm và làm việc với đối tượng này.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.