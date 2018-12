Nghệ An: Truy tìm kẻ đột nhập, đập phá 12 hòm công đức

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang điều tra vụ đập phá hòm công đức lấy trộm tiền của Tổ đình Cần Linh trên địa bàn phường Cửa Nam.

Vào lúc rạng sáng 20/12, một nam thanh niên bịt kín mặt lẻn vào Tổ đình Cần Linh. Sau khi đi vòng xung quanh, đối tượng này đã đi vào trong Tổ đình đập phá 12 hòm công đức rồi lấy đi toàn bộ số tiền và nhanh chóng tẩu thoát.

Đến sáng cùng ngày các sư trong chùa thức dậy thấy các hòm công đức bị phá mới biết có trộm đột nhập. Hiện vẫn chưa thống kê được số tiền bị mất trong các hòm công đức là bao nhiêu.

Ngay khi sự việc xảy ra, Tổ đình Cần Linh đã báo lên chính quyền địa phương và Cơ quan Công an. Camera an ninh ghi lại được hình ảnh tên trộm vào Tổ đình đã được giao nộp cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ./.