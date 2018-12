Băng trộm chuyên đột nhập đình chùa sa lưới, gần trăm món cổ vật được thu hồi

Chiều 20/12, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án đột nhập đình chùa trộm cổ vật quý hiếm, khởi tố bị can đối với Đoàn Vương Anh (SN 1983) cùng đồng bọn về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có". Đây là nhóm trộm và tiêu thụ tài sản trộm là cổ vật quý hiếm tại các đình chùa, di tích trên địa bàn TP HCM. Vụ trộm do chúng thực hiện vào tối 7/11 tại đình thần Xuân Hiệp (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) đã được Công an Thủ Đức triệt phá, bắt giữ. Số tang vật cố vật chúng lấy trộm tại đình thần Xuân Hiệp. Quá trình điều tra, nhà chức trách khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ rất nhiều tang vật, đồ cổ có giá trị cao do chúng lấy ở các đình, chùa. Hiện tại, số cổ vật Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ gồm 40 chiếc đĩa tròn nhiều kích cỡ bằng gốm sứ; nhiều tô, tượng, bình hoa bằng sứ có giá trị được xác định là đồ cổ. Số cổ vật Công an Thủ Đức đang tạm giữ còn có công, lân, phượng... Hiện tại nhà chức trách vẫn chưa tìm được chủ nhân của những món đồ cổ nói trên. Để phục vụ công tác điều tra xửlý các di vật, cố vật nói trên, Công an Thủ Đức đề nghị cá nhân hay tổ chức nào là chủ sở hữu tài sản trên mời đến nhận lại. Chiếc chậu hoa bằng sứ đang được Công an tạm giữ

