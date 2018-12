Vụ cô gái ở Lâm Đồng bị sát hại chỉ là tin đồn trên MXH

Liên quan đến việc trên Facebook lan truyền thông tin cô gái trẻ ở Lâm Đồng bị hiếp dâm, tra tấn đến chết rồi treo cổ nhằm tạo hiện trường giả, phía cơ quan công an khẳng định đây chỉ là tin đồn.

Thông tin vụ cô gái bị sát hại là tin đồn.

Ngày 23.12, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái trẻ đang mang bầu bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn đến chết rồi treo cổ nhằm tạo hiện trường giả mới chỉ là tin đồn.

Thông tin ban đầu, ngày 8.12, chị N.T.H. (23 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Công an TP. Bảo Lộc phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự, Đội nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định chị H. chết vì bị ngạt do thắt cổ.

Trong khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng thì trên mạng facebook rộ lên thông tin nghi cô gái này bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn dã man đến chế t, sau đó treo cổ để tạo hiện trường giả. Ngay khi được đăng tải, thông tin này đã gây sự chú ý trên cộng đồng mạng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.