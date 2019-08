Nghệ An: Nữ cán bộ 24 tuổi quy hoạch Phó bí thư tỉnh đoàn có uẩn khúc?

(Kiến Thức) - Dù lãnh đạo các cơ quan liên quan đã giải thích cho rằng, việc quy hoạch bà L.T.Q.A là hết sức bình thường nhưng dư luận lại cho rằng, việc chị Q.A được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An là thần tốc.

Thời gian gần đây, việc nữ chuyên viên Ban thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Nghệ An vào biên chế 15 tháng đã được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An gây xôn xao dư luận địa phương. Đáng chú ý, chị L.T.Q.A có bố hiện là Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An.



Trả lời báo chí, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An – Nguyễn Thị Thơm cho biết, việc quy hoạch Phó bí thư Tỉnh đoàn cho bà L.T.Q.A đúng quy định, việc cử đi học Cao cấp lý luận chính trị cũng đúng quy định hiện hành.

Chị L.T.Q.A (24 tuổi) - được tuyển dụng vào biên chế tháng 5/2018, là chuyên viên Ban thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Nghệ An. Đến đầu tháng 7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ký quyết định phê duyệt quy hoạch chị L.T.Q.A vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn (giai đoạn 2022 - 2027). Chị Q.A cũng được giới thiệu đi học Cao cấp lý luận Chính trị năm 2019 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trụ sở Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Plo.

Bà Nguyễn Thị Thơm cho biết, Q.A được quy hoạch Phó Bí Thư tỉnh Đoàn Nghệ An là khóa 2022-2027, chứ không phải quy hoạch là bầu lên làm ngay. Có 16 người được quy hoạch và đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

Tuy nhiên, bà Thơm cũng cho biết, quá trình công tác chị L.T.Q.A chưa có thành tích gì nổi bật được khen thưởng hay có sáng kiến gì được công nhận, thành tích gì đặc biệt. Bà Thơm cũng cho biết thêm, trong số các trường hợp được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chỉ có chị L.T.Q.A là có thời gian công tác ngắn nhất.

"Q.A đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch vì em này tốt nghiệp ĐH loại giỏi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân rồi thi tuyển (do Hội đồng thi tuyển Tỉnh ủy tổ chức thi) vào làm việc tại Tỉnh Đoàn năm 2017. Năng lực chuyên môn cũng rất giỏi và năng động. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, 16 người này mới được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh đoàn chứ chưa phải giữ chức Phó Bí thư tỉnh đoàn luôn mà phải có thời gian. Có thể trong số 16 người này sẽ có một người giữ chức Phó Bí thư tỉnh đoàn hoặc có thể không có ai. Sắp tới sẽ có bổ sung mới".”, bà Nguyễn Thị Thơm nói.

Đáng chú ý, theo quy định, sau khi được tuyển dụng, chị L.T.Q.A phải trải qua thời gian tập sự 12 tháng. Tuy nhiên, theo ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trường hợp chị L.T.Q.A được quy hoạch khi chưa hết thời gian tập sự. Trước đó, chị L.T.Q.A đã được Tỉnh đoàn Nghệ An phê duyệt quy hoạch chức danh Phó ban và Trưởng ban thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, việc quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn đối với chị L.T.Q.A là "hết sức bình thường", không có sự phân biệt giữa con cán bộ hay con dân thường. “Quy hoạch như vậy nhưng còn phải đào tạo, bồi dưỡng thêm, không phải là bổ nhiệm ngay", ông Hợp cho hay.

Tuy nhiên, dù lãnh đạo các cơ quan liên quan đã giải thích cho rằng, việc quy hoạch bà L.T.Q.A là hết sức bình thường nhưng dư luận lại cho rằng, việc chị Q.A được quy hoạch Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An là thần tốc. Thậm chí nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu bố nữ chuyên viên không làm Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An liệu bà Q.A có được ưu ái quy hoạch như vậy không? Và đằng sau việc quy hoạch vượt quy hoạch một cách thần tốc này có uẩn khúc gì không?