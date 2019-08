Kết quả pháp y gây sốc của bé gái bị cưỡng hiếp tập thể

Liên quan đến vụ bé N.B.T. (6 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) nghi bị cưỡng hiếp tập thể trong khách sạn sau khi bố nhờ bạn trông giúp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an đang vào cuộc điều tra và sẽ sớm có kết luận.

Ngày 12/8, cơ quan công an đã đưa cháu T. đi giám định. Kết quả cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

Ngay khi kết quả này được công bố, cộng đồng mạng và những người quan tâm đến vụ việc hết sức bất ngờ, thậm chí khó hiểu...

Chia sẻ với 2Sao.vn, bản thân anh Nguyễn Thành Trung (bố bé T.) cũng bị sốc trước kết quả này. Trước đó khi đưa bé đi khám ở nhiều bệnh viện, bác sĩ kết luận trong phiếu khám nghi bé bị xâm hại tình dục.

Bé N.T. kể lại sự việc bị người lớn cưỡng hiếp trong khách sạn ngày 19/6 Trả lời trên Trí Thức Trẻ mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Đây là một vụ việc nhạy cảm. Cháu bé đã đi giám định các dấu vết trên thân thể và kết luận cháu bé không bị rách màng trinh. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an thành phố họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng gửi công luận". Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho biết hiện công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo Công an TP. Vinh tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm theo luật. Công an đưa ra kết quả bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục, nhưng trong phiếu khám bệnh của bé, bác sĩ kết luận bé nghi bị xâm hại tình dục. Về phía gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Thành Trung (26 tuổi, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ với 2Sao.vn: "Gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo từ 28/6 nhưng đến nay đã gần 2 tháng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Gia đình cũng không nhận được bất cứ thông tin gì từ cơ quan điều tra".



Trước vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định với Vietnamnet, theo luật xác minh tin báo tố giác tội phạm là chưa quá thời hạn. "Theo luật thì bình thường khoảng 20 ngày, nếu khó khăn thì 2 tháng. Nếu khó khăn quá thì gia hạn thêm 2 tháng thành 4 tháng 20 ngày. Nếu hết thời hạn này mà chưa làm rõ được thì tạm đình chỉ chờ tiếp tục xác minh. Còn theo luật thì chưa hết thời gian".

Trước đó, anh Nguyễn Thành Trung đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc nghi con gái bị xâm hại. Theo đơn này, tối 19/6, anh Trung có nhờ chị A. (SN 1998, quê Hậu Giang) trông giúp con gái của mình. Sau đó chị A. đã đưa cháu bé tới khách sạn trên địa bàn TP.Vinh.

Đến khuya khi về khách sạn, anh Trung thấy con khóc. Một ngày sau, bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé có biểu hiện đau rát, phồng rộp. Qua kiểm tra, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên anh Trung đã đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Nghệ An. Nghi ngờ cháu bị cưỡng hiếp, anh Trung đã làm đơn trình báo cơ quan Công an TP.Vinh.

Người phụ nữ tên A. hiện đã rời khỏi TP.Vinh.