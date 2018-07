Nam thanh niên bị truy sát đến chết nghi do mâu thuẫn trong trận bóng

Ngày 1/7, trao đổi với báo Người Lao Động, Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 người bị đâm tử vong.

Nạn nhân được xác định là Hồ Văn Đức (SN 1995), ngụ thôn Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 30/6, Đức cùng nhóm bạn đang ngồi ăn đêm tại một quán ăn ở thôn Tân Lê, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa), bất ngờ Lê Văn Th. (SN 2001, ngụ xóm Hạnh, xã Đông Tân) đi xe máy đến dùng dao chém vào tay Đức.

Ảnh minh họa. Sợ hãi, Đức vùng bỏ chạy vào xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn) nhưng Th. chạy theo truy sát.



Khi Đức chạy được khoảng 20 m thì Th. đuổi kịp liền vung dao đâm 1 nhát từ phía sau, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo Thương hiệu& Pháp Luật, sau khi xảy ra sự việc, Đức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên Đức đã tử vong. Biết tin Đức tử vong, đối tượng Th. đã ra cơ quan công an đầu thú.

Một cán bộ điều tra Công an huyện Đông Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Đông Sơn đã cấp báo với Công an tỉnh, đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường để cơ quan Công an tỉnh đến điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, giữa Đức và Thanh có mâu thuẫn cá nhân ở một sân bóng.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.