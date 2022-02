Nam sinh mất tích, thi thể nổi trên sông Sài Gòn: Balo có cục đá 10kg

Chiều 16/2, Công an TP HCM đã tổ chức buổi họp cung cấp thông chính thức về vụ việc sinh viên năm nhất đại học Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích sau đó thi thể được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn.



Tại cuộc họp báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, qua điều tra xác định, nguyên nhân anh Nghĩa tử vong được xác định do ngạt nước. Nạn nhân đã leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử. Qua khám nghiệm tử thi không có thương tích, trong balo nạn nhân có cục đá nặng hơn 10kg.

Công an khám nghiện hiện trường phát hiện thi thể nam sinh mất tích Nguyễn Văn Nghĩa

Thượng tá Hiếu cho biết, ngày 11/2, anh Nghĩa từ quê Bình Định đi xe khách vào TPHCM nhập học. Khi tới Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ngày hôm sau, Nghĩa không liên lạc với người nhà ra đón mà đi xe ôm đến trường ĐH Hutech, quận Bình Thạnh. Sau đó, Nghĩa đón một xe khác tới địa điểm trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Tại đây, nạn nhân đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm. Đến 6h28 cùng ngày, Nghĩa thuê phòng tại một khách sạn, chiều thì trả phòng, sau đó tiếp tục đến khách sạn này thuê phòng.

Khoảng 3h55 ngày 13/2, Nghĩa mang theo ba lô ra khỏi khách sạn và đến khu vực Tân Cảng trên đường Ung Văn Khiêm. Đến hẻm 293 Ung Văn Khiêm, Nghĩa đi theo hẻm ra hướng sông Sài Gòn. Hơn 4h ngày 13/2, camera ghi nhận hình ảnh anh Nghĩa leo lên bờ rào và đi ra bờ sông.

Theo thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, đến thời điểm này, nhận định rằng nạn nhân đến khu vực trên để tự tử. Tuy nhiên, về nguyên nhân việc dẫn đến tự tử thì chưa xác định được. Hiện nguyên nhân dẫn đến việc anh Nguyễn Văn Nghĩa tự tử vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Điều tra ban đầu, ngày 13/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Thạnh) đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) trình báo trưa 11/2, Nghĩa (em họ chị Nhung) đi xe khách từ Bình Định vào TP.HCM, đến khoảng 4h sáng 12/2, Nghĩa đến bến xe Miền Đông nhưng sau đó không ai liên lạc được.

Trước đó, ngày 11/2, Nghĩa từ quê Bình Định đi xe khách vào Bến xe Miền Đông để đến trường làm thủ tục nhập học, đến ngày 12/2, thì Nghĩa mất liên lạc với gia đình. Đến ngày 13/2, gia đình đã trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh. Khuya 14/2, thi thể Nghĩa được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn, tuy nhiên lực lượng công an có mặt thì thi thể đã trôi đi.

Rạng sáng 15/2, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Sài Gòn đoạn qua chân cầu Bình Lợi cũ, phường 13, quận Bình Thạnh và được đưa vào bờ.

Chiều 15/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa. Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy Nghĩa chết do ngạt nước, thời gian chết khoảng 2-3 ngày trước đó. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm độc chất.

