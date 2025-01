9 loại giấy tờ thủ tục hành chính có in mã QR code

Hộ chiếu gắn chip điện tử và in mã QR được cấp phép cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có nhu cầu xuất cảnh. Việc áp dụng công nghệ hiện đại này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo mức độ bảo mật cao hơn cho người sử dụng.

Mã QR code chứa thông tin về số hộ chiếu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ảnh chân dung của người mang hộ chiếu.

Hộ chiếu gắn chip điện tử và mã hóa QR code không chỉ giúp các cơ quan quản lý có khả năng kiểm tra thông tin nhanh chóng mà còn thuận tiện cho việc kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh. Công nghệ mã hóa và bảo mật cao của mã QR và chip điện tử giúp hạn chế trạng thái giả hộ chiếu, bảo vệ quyền lợi và an ninh của công dân khi xuất cảnh. Đồng thời, việc kiểm tra an ninh trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo rằng chỉ những người có thông tin hợp lệ mới được phép xuất cảnh.