Trực chốt kiểm dịch COVID-19, công an ngăn cản kịp thời thanh niên định nhảy cầu Vĩnh Tuy

(Kiến Thức) - Đang trong ca trực chốt kiểm dịch COVID-19, lực lượng công an phát hiện một thanh niên có biểu hiện lạ đi lên cầu Vĩnh Tuy ý định nhảy cầu, lực lượng Công an cũng người dân đã kịp thời ngăn cản hành động dại dột trên.

Khoảng 21h40 tối qua (15/4), lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thì phát hiện 1 thanh niên đi bộ lên cầu Vĩnh Tuy với biểu hiện lạ. Đại uý Vũ Ngọc Long - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) đã phối hợp với Thiếu tá Phạm Đình Hải (Đội CSTT 113 CA Quận Hai Bà Trưng) tiến hành theo dõi. Khi đến giữa cầu Vĩnh Tuy, người thanh niên trên bất ngờ có ý định nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phối hợp với người dân kịp thời ngăn cản. Ngay sau đó, người thanh niên trên được đưa về Công an phường Thanh Lương để làm việc. Sau khi được các đồng chí Công an chăm sóc, động viên, nam thanh niên đã bình tĩnh hơn và gọi điện về thông báo cho gia đình.

Tại đây, sau khi nghe các đồng chí công an động viên, khuyên nhủ, người thanh niên trên đã bình tĩnh và gọi điện thoại cho người nhà đến đón. Tại Công an phường Thanh Lương, người thanh niên trình bày tên là K.V.H (SN 1994, trú tại xã Hoà Thanh, huyện Quốc Oai), do chán nản trong chuyện tình cảm cộng với công việc không ổn định nên đã có ý định lên cầu Vĩnh Tuy để quyên sinh.

“Sau khi được các anh công an ngăn chặn và động viên, tôi thấy hành động của mình thật bồng bột. Tôi sẽ không tái diễn hành động trên và trở về với gia đình” - Hoàng chia sẻ. Đại uý Vũ Ngọc Long cho biết, đến 23h cùng ngày, mẹ của Hoàng đã cùng người thân đến Công an phường Thanh Lương đón con về nhà.