Mua vàng ngày vía Thần Tài: Chiêu tài hay hao tài?

Vậy mua vàng ngày thần tài có thực sự chiêu tài cho gia chủ? GS.Viện sĩ, võ sư Lương Ngọc Huỳnh đã có cuộc trò chuyện với Báo Tri thức và Cuộc sống về vấn đề này dưới góc nhìn phong thủy học.



- Hiện nay, nhiều người đang hiểu sai lệch phong thủy theo hướng mê tín dị đoan. Vậy cần phải hiểu phong thủy sao cho đúng?

Phong thủy là các yếu tố thuận theo tự nhiên và được hình thành bởi các tư duy của con người. Nó không phản lại quy luật của tự nhiên, đó chính là yếu tố khoa học của phong thủy. Còn bất luận những yếu tố nào phản lại tự nhiên thì đồng nghĩa với việc phản lại khoa học.

Nói về yếu tố mê tín trong phong thủy thì cần phải nhìn nhận rõ đây là một yếu tố phụ thuộc vào sự hiểu biết của thầy phong thủy. Nếu thầy phong thủy có chuyên môn sâu và hiểu tận tường các nguyên lý tự nhiên thì họ thiết lập hệ thống phong thủy dựa trên các nguyên tắc tự nhiên mà không có màu sắc mê tín. Ngược lại, một số thầy phong thủy thường cài các yếu tố tâm linh để giải thích hoặc vận dụng hòng dẫn dụ, mê hoặc người dân. Bởi vậy, ranh giới giữa phong thủy và mê tín là rất gần nhau.

Có thể định nghĩa Phong thủy là một môn khoa học tổng hợp, tích hợp nhiều kiến thức của các môn khoa học như Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Kinh dịch, Vũ trụ... và nhiều bộ môn khoa học để nghiên cứu môi trường sinh thái, môi trường tâm linh phục vụ cho đời sống của con người dựa trên nguyên lý triết học phương Đông và quy luật tự nhiên của vũ trụ.

Tất cả những kiến thức phong thủy đều phải có nguyên lý và có giải thích rõ ràng, đó mới là phong thủy chân chính.

- Dưới góc nhìn phong thủy, ông có thể phân tích, dự đoán những tuổi nào sẽ vượng phát hoặc gặp bất lợi trong năm nay? Cách để hóa giải những tai ương theo phong thủy học?

Dựa theo nguyên lý của Cửu cung, năm Nhân Dần thuộc về cung Khôn, mệnh Kim, Tây Tứ trạch. Cung Khôn thuộc về Thổ, xét trong bát quái và những quy định về hướng của Thiên cung thì thuộc cung của Ma (Ma cung). Vì vậy, những người nào có cung mệnh là Tây tứ trạch thì có cơ hội phát triển, những người nào có cung mệnh là Đông tứ trạch thì sẽ kém vận may hơn.

Năm 2022 có thể dự báo thị trường bất động sản ở phương Nam sẽ có chiều hướng sôi động, kinh doanh có lãi. Về kinh tế, do có những biến động trong quy luật vận hành của 9 ngôi sao (Cửu tinh) nên nhìn chung toàn bộ hệ thống kinh tế phát triển chậm, thậm chí có một số ngành nghề liên quan đến Nông, Lâm, Ngư nghiệp sẽ gặp khó khăn.

Về xã hội sẽ nổi lên một số tệ nạn như trộm cướp, tai nạn giao thông gia tăng. Các hố tử thần cũng xuất hiện nhiều. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài hết năm. Ngoài ra còn phát sinh một số dịch mới liên quan đến hệ tiêu hóa. Về khí hậu, dự báo tỷ lệ cơn bão vào Việt Nam không nhiều và lượng mưa không lớn. Tuy nhiên, lại hay có mưa cục bộ ở một số địa phương, gây sạt lở đất.

Cần lưu ý năm 2022 sẽ là năm thường xuyên xảy ra thị phi, tai tiếng ảnh hưởng đến văn hóa sống, thậm chí làm sụt giảm niềm tin. Do vậy, mỗi người nên kiệm lời, hạn chế tối đa việc bình phẩm, nhận xét ở mỗi vụ việc xảy ra để tránh thị phi, bất hòa không đáng có.

Nói như vậy không có nghĩa là những người thuộc mệnh Đông tứ trạch là vận khí xấu. Những người thuộc mệnh Đông tứ trạch không nên lo lắng vì yếu tố cung mệnh chỉ là một trong những yếu tố tạo ra phúc khí thuận theo năm. Ngoài ra, còn phụ thuộc yếu tố nỗ lực của bản thân, sự nhạy bén trong kinh doanh, lao động sản xuất, phúc đức mà gia đình và bản thân mình tạo ra cho xã hội. Vì thế những người Đông tứ trạch vẫn có nhiều người thành đạt dựa vào những nguyên lý trên.

- Ngày 10 tháng Giêng, người dân có quan niệm đó là ngày Thần tài và đổ xô đi mua vàng. Theo phong thủy học, việc mua vàng là "chiêu tài" hay "hao tài"?

Tất cả các điển tích chưa có điển tích nào nói ngày mùng 10 Âm lịch là ngày vía Thần Tài. Thậm chí Thần Tài là ai thì tất cả các tiệm vàng và người mua vàng đều không hề biết. Họ bị lừa vì lòng tham và ngu trí. Ngày "vía Thần Tài" là chiêu mượn danh Thần Tài để các cửa hàng vàng bạc kinh doanh kiếm lợi.

GS.Viện sĩ, võ sư, Chuyên gia phong thủy Lương Ngọc Huỳnh: “Ngày "vía Thần Tài" là chiêu mượn danh Thần Tài để các cửa hàng vàng bạc kinh doanh kiếm lợi”.

Trong 365 ngày, ngày nào cũng là ngày Thần Tài. Nghĩa là ngày nào, mình làm ăn phát tài thì đó là ngày Thần Tài ghé thăm. Đi mua vàng ngày mùng 10, mất tiền, mua đắt là "hao tài" chứ không phải "chiêu tài"! Như vậy vừa mê tín dị đoan lại phạm tâm đạo mà Thần Tài ở Thiên Giới lại quở trách thì thật là tội nghiệp.

- Những năm gần đây, sự quan tâm của người dân với phong thủy ngày càng nhiều. Theo đó, ngành sản xuất vật phẩm phong thủy cũng phát triển. Tuy nhiên được biết nếu sử dụng vật phẩm phong thủy không đúng thì không những chẳng tốt cho cá nhân, gia chủ mà còn gặp hạn. Ông có thể lưu ý gì về vấn đề này?

Mua sắm vật phẩm hoặc mua đồ phong thủy để bày trí trong nhà hoặc đeo trên người là một tín ngưỡng dựa trên cung mệnh. Ngoài ra, đây cũng là hình thức để xoay chuyển khí vận của gia đình thuận theo từng năm dựa vào ý nghĩa của Cửu tinh.

Việc sắp đặt phong thủy đúng theo vận khí cũng có thể mang lại sự may mắn nhưng đó là một phương pháp kích hoạt khí vận để vượng phát. Nếu hiểu đúng thì đây là phương pháp khoa học tự nhiên nhưng nếu không hiểu đúng thì dễ bị rơi vào trạng thái mê tín dị đoan. Do vậy, mỗi người cần cân nhắc 2 yếu tố: Một là yếu tố sắp đặt phong thủy trong gia đình, hai là yếu tố cầu may để làm sao gia đình và bản thân đạt được may mắn nhất trong năm mới mà không bị lôi vào các trò mê tín dị đoan.

Năm Nhân Dần là năm cung Khôn thuộc Thổ vì vậy phù hợp với các vật phẩm màu vàng, đỏ, trắng để mang lại may mắn. Trong nhà: Phía Bắc và Tây bắc nên treo các vật phẩm liên quan đến tài lộc như cây tài lộc. Phía Tây, Tây nam và Đông bắc có thể để bình chiêu tài lộc bằng vàng hoặc màu vàng để đẩy vượng khí lên.

Phía Nam thì tùy thuộc vào trạng thái của mỗi gia đình. Nếu trong nhà có nhiều người ốm đau, sức khỏe không tốt, có thể treo các bức tranh liên quan đến cây cối, điều này sẽ hỗ trợ cho sức khỏe. Nếu gia đình có người tính nóng, bốc hỏa thì có thể để một vài bình nước để giảm bớt hỏa vượng.

Phía Đông và Đông Nam có thể để các vật phẩm, tranh ảnh có màu xanh ngọc để tăng khí vận và sự may mắn trong đường học hành và hanh thông trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo dưới góc nhìn phong thủy học.