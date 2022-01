Cảnh tượng bất ngờ tại các quầy bán pháo hoa Tết ở Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống vào những ngày cuối năm Tân Sửu 2021, tại cửa hàng số 157 Đặng Tiến Đông, phường Hoàng Liệt, quận Đống Đa có ít người dân đến mua pháo. Tại cửa hàng này đã dán thông "Hiện tại cửa hàng chưa được cấp giàn phun hoa và giàn phun viên đề nghị quý khách không hỏi" nên nhiều người chỉ dừng lại đọc và đi luôn. Một số người dân khác cũng chỉ mua số lượng ít để về sử dụng. Cũng theo ghi nhận nơi đây khi người dân đến mua đã chen lấn, không tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế về giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch. Cùng với đó, có một người đàn ông lạ mặt tự xưng là chủ cửa hàng không cho phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: Người đàn ông lạ mặt khoanh tròn đỏ) Ghi nhận tại cửa hàng 67 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng số lượng người dân đến mua cũng không nhiều. Theo chủ cửa hàng cho biết, cứ khoảng 10 người đến mua thì tới 8 người đến với mục đích hỏi mua về 2 loại pháo giàn phun viên, và giàn phun hoa. Tuy nhiên, do cửa hàng chưa bán nên họ đi về còn một số người ở lại để mua các loại pháo khác về sử dụng. Chủ cửa hàng này cho biết thêm, so với năm ngoái thì số lượng bán ra của năm nay ít hơn nhiều. Tất cả người dân đến mua pháo phải khai báo y tế mới được vào cửa hàng. Được biết, Tết Nguyên đán 2022, Nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa để phục vụ người dân. Trong đó, giàn phun viên và giàn phun hoa là 2 loại pháo hoa được người dân ưa chuộng. Khá nhiều người đến nhưng không mua được Người dân đánh giá sản phẩm chưa thực sự hấp dẫn. Theo quy định tại Nghị định 137, từ ngày 11/1/2021, người dân có nhu cầu sử dụng pháo hoa không tiếng nổ dịp Tết Nguyên đán 2021 có thể mua tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Công dân từ đủ 18 tuổi sẽ được phép mua pháo hoa trực tiếp tại cửa hàng bán sản phẩm của Nhà máy Z121. Khi mua hàng, người dân phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, điền thông tin của người mua, các sản phẩm chọn mua để lưu trữ thông tin. >>> Xem thêm video: Người dân hào hứng với các loại pháo hoa không tiếng nổ. Nguồn: VTV 24.

