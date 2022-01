Những vụ án làm giả bệnh án để hoãn án tù tai tiếng

Giả bệnh án hiểm nghèo để xin hoãn chấp hành án tù: Ngày 10/1/2022, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Lê Thị Thu Hiền và Đặng Tuấn Minh chuyên làm giả hồ sơ bệnh hiểm nghèo để bán cho những người muốn hoãn thi hành án phạt tù. Hiền lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện, yêu cầu những bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn IV phải chạy thận theo chu kỳ sao y hồ sơ bệnh án. Sau đó bán những bệnh án này cho những người đang bị tuyên án phạt tù để được hoãn thi hành án. Đường dây của bác sĩ Bệnh viện Tâm thần: Cuối tháng 1/2018, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều đối tượng trong các vụ án hình sự đã làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh việc xử lý hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng. Sau khi rà soát trong số 94 hồ sơ của bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện tâm thần TƯ 1, có 78 hồ sơ được làm giả. Trong số này có 41 hồ sơ mang tên các đối tượng “giang hồ”. Thân Thái Phong, Bác sĩ chuyên khoa 2, Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được xác định nằm trong đường dây “chạy” hồ sơ bệnh án tâm thần giả cho hàng chục đối tượng hình sự. Làm giả 42 "giấy tâm thần" giúp nhiều phạm nhân bỏ trốn: Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, đối tượng Nguyễn Mai Anh thuê một số người làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần trung ương, Bệnh viện Tâm thần trung ương, TAND tỉnh Thanh Hóa…, sau đó lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần của một số phạm nhân có tiền án, tiền sự. Có bệnh án tâm thần vẫn điều hành đường dây bảo kê: Ngày 31/5/2021, Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Việt Dũng và 6 nghi phạm khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy từ năm 2011. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sau đó Dũng làm bệnh án tâm thần, rồi ra cơ quan công an đầu thú. Nhờ bệnh án này, Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Tuy nhiên, thời gian này Dũng vẫn ra ngoài, gặp gỡ và quan hệ với các đối tượng xã hội. Đang thụ án tù chung thân bỗng dưng có bệnh án tâm thần: Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra hành vi "Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức", liên quan đến bị án Phạm Văn Kiên (SN 1981, trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); hiện bị án Kiên đang chấp hành án phạt tù chung thân từ ngày cuối tháng 2/2012 về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" tại Trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Ban đầu Kiên xuất trình hồ sơ bệnh án tâm thần nhưng sau khi điều tra, công an xác định biên bản giám định pháp y tâm thần và kết luận giám định pháp y tâm thần của Kiên được làm giả. Giả tâm thần trước tòa và 3 cuốn sổ giả: Năm 2018, Tòa TAND TP Hà Nội xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trong 4 bị cáo có Trần Đức Quân (26 tuổi). Ngay tại phiên tòa, Quân tỏ ra là người mắc bệnh tâm thần, liên tục hô khẩu hiệu, nói chửi bừa bãi. Lúc này, gia đình Quân cũng xuất trình 3 sổ khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Viện sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, thể hiện Quân có tiền sử tâm thần. Dù vậy, sau khi điều tra, 3 cuốn sổ này đều là giả.

