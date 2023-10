Mưa lớn ở miền Trung: Lần đầu tiên nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4

Theo cơ quan khí tượng, đêm 13 và sáng 14/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to - nhiều nơi vượt 250mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298mm, Núi Thành (Quảng Nam) 258mm...

Dự báo từ ngày 14 đến 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150m.

Dự báo nhiều ngày tới, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu mưa rất lớn.

Khu vực Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, từ ngày 16 đến 17/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Trước tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các khu vực này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế do mưa lớn. Tỉnh Quảng Nam hứng chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hứng chịu rủi ro thiên tai cấp 2, Hà Tĩnh cấp 1.