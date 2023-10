Hoang sơ vẻ đẹp biển Tam Thanh

Quảng Nam - vùng đất di sản không chỉ có phố cổ Hội An xinh đẹp, thơ mộng mà còn có những bãi biển nổi tiếng. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng như Cửa Đại, An Bàng... tấp nập người qua, bãi biển Tam Thanh lại có nét đẹp rất riêng bởi vẻ hoang sơ, thanh bình. Bãi biển Tam Thanh nằm ở xã Tam Thanh, cách trung tâm TP. Tam Kỳ khoảng 7km về phía Đông. Biển Tam Thanh là một phần trên cung đường biển dài hơn 50 km từ Cửa Đại đến Tam Hải thuộc tỉnh Quảng Nam. Biển Tam Thanh hiện vẫn còn giữ được vẹn nguyên cảnh quan hoang sơ, bình dị với nước xanh trong vắt và bờ cát trắng mênh mông trải dài. Hàng dừa xanh rì rào trong gió. Những chiếc thuyền nhỏ trên bãi cát phẳng phiu. Bờ biển rộng, thoai thoải, không hề bị sụt lún như nhiều nơi khác dọc vùng biển Quảng Nam. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mang đến cảm giác yên bình, thư thái cho du khách. Bãi cát trắng mịn màng tươi nguyên như thảm lụa khổng lồ vừa dệt sóng. Ban trưa nắng ngập tràn chan hòa, gió lồng lộng cùng những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Bãi biển hoang sơ này cũng là điểm check in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Chính nét đơn sơ, giản dị trở thành điểm nhấn thu hút cũng như làm nên nét đẹp rất riêng của biển Tam Thanh.

Quảng Nam - vùng đất di sản không chỉ có phố cổ Hội An xinh đẹp, thơ mộng mà còn có những bãi biển nổi tiếng. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng như Cửa Đại, An Bàng... tấp nập người qua, bãi biển Tam Thanh lại có nét đẹp rất riêng bởi vẻ hoang sơ, thanh bình. Bãi biển Tam Thanh nằm ở xã Tam Thanh, cách trung tâm TP. Tam Kỳ khoảng 7km về phía Đông. Biển Tam Thanh là một phần trên cung đường biển dài hơn 50 km từ Cửa Đại đến Tam Hải thuộc tỉnh Quảng Nam. Biển Tam Thanh hiện vẫn còn giữ được vẹn nguyên cảnh quan hoang sơ, bình dị với nước xanh trong vắt và bờ cát trắng mênh mông trải dài. Hàng dừa xanh rì rào trong gió. Những chiếc thuyền nhỏ trên bãi cát phẳng phiu. Bờ biển rộng, thoai thoải, không hề bị sụt lún như nhiều nơi khác dọc vùng biển Quảng Nam. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mang đến cảm giác yên bình, thư thái cho du khách. Bãi cát trắng mịn màng tươi nguyên như thảm lụa khổng lồ vừa dệt sóng. Ban trưa nắng ngập tràn chan hòa, gió lồng lộng cùng những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Bãi biển hoang sơ này cũng là điểm check in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Chính nét đơn sơ, giản dị trở thành điểm nhấn thu hút cũng như làm nên nét đẹp rất riêng của biển Tam Thanh.