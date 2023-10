Toàn cảnh mưa ngập, sạt lở ở một số tỉnh miền Trung

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu. Các địa phương chủ động các phương án ứng phó và di dời dân đến nơi an toàn khi thời tiết diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Huế bị ngập. Nhiều xe chết máy giữa đường. Ngày 13/10, mưa lớn kéo dài cũng khiến đèo Hải Vân bị sạt lở nghiêm trọng. CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng đã lập chốt không cho phương tiện lên đèo. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông từ Bắc - Nam đến ngã ba La Sơn (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nhập vào đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên. Hoặc đến Lăng Cô (Phú Lộc) đi vào hầm Hải Vân. Tương tự, các phương tiện đi từ hướng Nam - Bắc khi đến đường tránh nam Hầm Hải Vân sẽ rẽ vào nút giao Hòa Liên để lưu thông trên tuyến Hòa Liên - La Sơn hoặc qua hầm đường bộ Hải Vân về Lăng Cô, Phú Lộc. Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực trũng thấp ở Đà Nẵng bị ngập cục bộ. Chiều 13/10, Đà Nẵng đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học do mưa lớn. Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đà Nẵng ngập nặng sau những trận mưa như trút nước. Nước dâng cao, nhiều hộ dân ở khu vực trũng thấp đã được sơ tán trong đêm 13/10. Tại Quảng Nam, mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương tại đèo Le (đoạn qua huyện Quế Sơn) khiến giao thông trên tuyến đường ĐT 611 bị chia cắt. Lực lượng chức năng san gạt, dọn đất đá sạt lở trên đèo Le để thông tuyến ĐT611. Tại một số khu vực thấp trũng huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, mưa lớn nước dâng cao gây ngập cục bộ nhiều nơi. Tuyến Quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông. Hiện các địa phương cũng cắt cử lực lượng tổ chức ứng trực tại những nơi bị ngập sâu, nước chảy xiết để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

