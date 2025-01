Tạm giữ 9 con bạc sát phạt nhau tại vườn cam ở Bắc Giang

Ngày 8/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 14h00 ngày 5/1, Công an huyện Lục Nam đã phát hiện bắt quả tang tại vườn cam nhà ông Hoàng Văn Thiết (SN 1979, trú tại thôn Mỏ Sẻ, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) một số đối tượng đang sát phạt nhau được thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Trắng Văn Thành (SN 1981); Hoàng Văn Điệp (SN 2001); Hoàng Văn Đào (SN 1964, đều trú tại thôn Mỏ Sẻ, xã Vô Tranh) và Hà Đình Bắc (SN 1953, trú tại thôn Phượng Hoàng, xã Nghĩa Phương) cùng một số đối tượng đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.550.000 đồng cùng dụng cụ đánh bạc gồm: 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã tiến hành điều tra truy xét các đối tượng tham gia đánh bạc. Đến ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã điều tra làm rõ và tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia đánh bạc tại vườn cam nhà anh Thiết. Hiện, Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Lục Nam khuyến cáo đến toàn thể nhân dân tuyệt đối không tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc đều là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Mọi phản ánh liên quan đến hành vi đánh bạc và tham gia đánh bạc Nhân dân liên hệ tới số điện thoại: 02043.884.205 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.