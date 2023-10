Đà Nẵng: Mưa trắng trời, nhiều đoạn đường ngập sâu, học sinh nghỉ học

Từ rạng sáng 13/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn, khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ. Khu vực đường Mẹ Nhu - Trần Cao Vân trưa 13/10, một số đoạn trũng thấp ngập khá sâu. Trước tình hình này, ngày 13-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Dự báo từ sáng 13/10 đến sáng ngày 15/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán Nhân dân theo Phương án đã được phê duyệt. Trưa 13/10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng ban hành công văn khẩn, yêu cầu các phòng GD-ĐT, các trường thông báo cho học sinh, học viên THPT, THCS và tiểu học không học học bán trú trên toàn TP nghỉ học chiều 13/10 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Riêng với các trường có học bán trú, trẻ mầm non và học sinh vẫn học buổi chiều, yêu cầu nhà trường chủ động sắp xếp thời gian, thông báo phụ huynh đón con vào cuối buổi đảm bảo an toàn. “Trong trường hợp diễn biến thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn”, công văn nêu.

