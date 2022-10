Mưa lớn “càn quét” 4 tỉnh miền Trung, nhiều nơi bị cô lập

Chiều 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn đã khiến một số điểm tại các tuyến đường đường Trường Sơn Đông; quốc lộ 24C (đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) bị sạt lở. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2m, có nơi ngập đến 3m.

Mưa to kéo dài, nước sông dâng cao khiến những vùng trũng thấp ở TP Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My… bị ngập lụt.

Các tuyến đường ở TP Hội An bị ngập sâu. Ảnh: Công Sáng.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã di dời, sơ tán 1.237 hộ dân với 4.276 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Cụ thể, huyện Bắc Trà My có 426 hộ với 1484 khẩu, huyện Nông Sơn 219 hộ với 420 khẩu, Tam Kỳ 592 hộ/2372 khẩu.



Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ gây ra.

Tại tỉnh Bình Định, mưa lớn 2 ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở một số địa phương. Tại huyện An Lão, hai ngày qua mưa lũ đã gây ngập, sạt lở đường ĐT 629, đoạn Trà Cong các cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang, An Vinh. Tại xã An Vinh, sạt lở đất đã ảnh hưởng tới 4 hộ dân, trong đó có hộ gặp nguy hiểm, được địa phương đưa đến nơi an toàn.

Sạt lở khu vực suối Tình Cảm ở xã An Quang, huyện An Lão. Ảnh: N.O

Điểm sạt lở ở khu vực suối Tình Cảm (xã An Quang, huyện An Lão) đất đá ở taluy dương tràn xuống mặt đường khiến xe ô tô không thể đi lại. Đây là tuyến độc đạo kết nối xã An Quang và xã An Toàn nên việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Hai xã có khoảng 400 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.



Tại Quảng Ngãi, mưa lớn đã khiến nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Hành Dũng, xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành).

Mưa lớn khiến một phần của quả đồi ập xuống tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) khiến 1 công nhân mất tích. Sạt lở cũng khiến tỉnh lộ DT 622B qua xã Trà Lâm bị đất đá núi chắn ngang, xe không thể qua lại. Tuyến đường này nối trung tâm huyện Trà Bồng với 6 xã khu tây của huyện, khi sạt lở khiến khoảng 20.000 người dân bị cô lập.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang huy động phương tiện, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ di chuyển đất đá để thông tuyến DT 622B, tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Tại Đà Nẵng, tính đến sáng 11/10, trên địa bàn huyện Hoà Vang vẫn còn 14 thôn bị ngập cục bộ.