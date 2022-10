Chưa bán ra chính thức, Ford Territory đã "kênh giá" tới 30 triệu đồng

Theo kế hoạch, Ford Territory 2023 mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam và sẽ được bàn gia đến khách hàng từ 1/11/2022. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, một số đại lý đã rục rich áp gói “lạc” cho mẫu C-SUV này. Cụ thể, gói phụ kiện người dùng phải mua để nhận xe sớm sẽ có giá trị khác nhau tùy từng đại lý, có nơi chỉ khoảng 15 triệu đồng nhưng có nơi lại lên tới 30 triệu đồng. Điều này tùy thuộc vào lượng xe Territory mà đại lý có thể nhập về sau khi ra mắt nên vẫn có một số showroom sẵn sàng bán đúng giá niêm yết cho người dùng. Xe sẽ được bán ra Việt Nam với 3 phiên bản gồm Trend, Titanium và Titanium X. Mức giá xe Ford Territory 2023 tại Việt Nam được đề xuất chính hãng lần lượt là 822, 899 và 935 triệu đồng. “Tân binh” phân khúc SUV cỡ C này cũng đang nhận được nhiều sự chú ý của khách Việt nhờ ngoại hình khỏe khoắn và bắt mắt. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới xếp hình tổ ong và mạ crôm, nằm ở 2 bên là dải đèn LED định vị ban ngày còn cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn những cũng được trang bị bóng LED. Các phiên bản cao cấp của Territory tại Việt Nam được trang bị hệ thống đèn trước - sau LED, la-zăng hợp kim 5 chấu kép 19 inch và cốp điện mở rảnh tay. Dung tích khoang hành lý 448 lít, có thể mở rộng lên 1.422 lít. Bên trong nội thất của Ford Territory mang hơi hướng công nghệ với cặp màn hình cỡ lớn, gồm màn hình trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch (bản Titanium X) hoặc 7 inch (bản Trend và Titanium). Táp-lô có thiết kế mở rộng theo phương ngang về phía hai cánh cửa, hệ thống phím điều khiển vật lý được giản lược. Trang bị tiện nghi của xe gồm cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế (bản Titanium X), sạc không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 6 loa (bản Trend) hoặc 8 loa (Titanium và Titanium X), cửa sổ trời toàn cảnh. Tất cả phiên bản Ford Territory dùng động cơ tăng áp Ecoboost 1.5L, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đi kèm là 4 chế độ lái gồm Tiết kiệm (Eco), Bình thường (Normal), Thể thao (Sport) và Đồi núi (Mountain). Ngoài các hệ thống an toàn thiết yếu, Territory được trang bị gói công nghệ an toàn Ford Co-Pilot 360 với các tính năng cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh (hoạt động dựa trên radar và camera), cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động... Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các tính năng an toàn của Ford Territory 2023 lần đầu có trong phân khúc SUV hạng C. Những trang bị này giúp cho Territory cạnh tranh tốt hơn với các mẫu xe cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Subaru Forester - vốn đều có gói công nghệ an toàn chủ động. Territory là mẫu crossover hạng C của Ford dành cho thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á... Vì thế, nét thiết kế trên sản phẩm này cũng có phần khác so với các đàn anh gầm cao cùng nhà, nhằm phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại mỗi khu vực khác nhau. Video: Đánh giá Ford Territory 2023 mới tại Việt Nam.

