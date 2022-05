Hà Nội mưa lớn khiến Đại lộ Thăng Long ngập sâu gần 1 mét

Sáng 23/5, tại đại lộ Thăng Long xuất hiện tình trạng mưa ngập tại 2 bên đường gom của đại lộ. Vị trí ngập sâu tập trung tại khu vực từ huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm khiến nhiều phương tiện di chuyển qua nơi đây bị chết máy. Theo phản ánh, nhiều ô tô con bị nước ngập quá bánh xe. Xe máy phải đỗ lại bên đường, không thể di chuyển. Được biết, tại nơi đây mưa đã ngớt nhưng tốc độ thoát nước chậm. Sáng cùng ngày, chỉ huy Đội CSGT-TT, Công an huyện Hoài Đức, cho biết trời mưa to khiến đường gom đại lộ Thăng Long ngập ở nhiều vị trí, trong đó nghiêm trọng nhất tại khu vực hầm chui số 3 và đoạn qua nút giao với đường Lê Trọng Tấn. Một số vị trí nước ngập sâu gần 1 mét. Nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn. CSGT phải tổ chức phân luồng, cứu hộ. Do nước ngập sâu nên tình trạng đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông theo hai chiều đi và đến trung tâm Thành phố bị gián đoạn. Đoạn ngập sâu nhất trước cổng chào Thiên đường Bảo Sơn là khoảng 50cm - 70cm, nhiều xe ô tô chết máy, một số khác "chôn chân tại chỗ" vì không thể di chuyển. Nhiều người dân từ phía Hòa Lạc đi về nội đô Hà Nội đã phải quay đầu xe do ngập quá sâu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn đến hết ngày 24/5. Trong hai ngày tới, lượng mưa ghi nhận được dao động 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Nhiệt độ ở ngưỡng 23-26 độ C. Tại Hà Nội, cơ quan này cũng cảnh báo trong sáng 23/5, vùng mây dông sẽ gây mưa lớn trên hầu khắp các quận, huyện, gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu 20-30 cm. >>> Xem thêm video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

