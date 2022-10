Cảnh đẹp như phim, đồi chè hút giới trẻ rần rần check in

Nói đến đồi chè, các bạn trẻ miền Nam luôn nghĩ đến đồi chè Cầu Đất tại thành phố Đà Lạt mộng mơ. Vì nơi đây là "phông cảnh" quen thuộc cho ra đời những bộ ảnh thơ mộng, đậm chất thanh xuân của các chàng trai, cô gái. Ảnh: Blog của Rọt Đến Đà Lạt check in đồi chè các bạn sẽ có được những bức ảnh đẹp như trong phim. Ảnh: Blog của Rọt Rất nhiều nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ đam mê "sống ảo" để cho ra đời những tấm ảnh nghệ thuật với đằng sau là những đồi chè xanh nối tiếp nhau trải dài vô tận. Ảnh: Blog của Rọt Một trong những đồi chè khác cũng được quan tâm không kém là đồi chè Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Cáp Lộc Hàn Vũ Nằm cách bãi biển Cửa Lò nổi tiếng của Nghệ An tầm 70 cây số, nhưng dạo gần đây, đảo chè Thanh Chương lại trở thành nơi "sống ảo" độc đáo của xứ Nghệ. Ảnh: Linh Bé Vào mùa cuối năm, đảo chè luôn chìm trong làn sương mờ ảo tạo nên cảnh sắc nên thơ để du khách có thể thoả thích tận hưởng. Ảnh: Cáp Lộc Hàn Vũ Đồi chè Long Cốc, Phú Thọ cũng thuộc những đồi chè sở hữu cảnh đẹp tựa như phim. Ảnh: Tiến Bùi Nơi đây còn được ví như "vịnh Hạ Long" trên cạn với những ốc đảo chè xanh nằm uốn lượn theo triền núi, nhấp nhô bát ngát nối tiếp nhau như đến tận chân trời. Ảnh: Tiến Bùi Những nhiếp ảnh gia thường yêu thích góc chụp từ trên cao để có thể thu hết vào bức ảnh đồi chè Long Cốc hiện lên với hàng trăm quả đồi nhỏ xanh mướt. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn Đồi chè Mộc Châu, Sơn La tựa như những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Sapa nhưng lại có phần yên bình, nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Tạ Xuân Hương Nếu thích sự đơn giản hơn thì chỉ cần đi dạo trên đồi chè mênh mông, thoáng mát, bạn sẽ dễ dàng tìm được một "background" ưng ý để cho ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Tạ Xuân Hương Chỉ trừ 3 tháng đầu năm người ta sẽ chờ vụ mới, thì mùa chè ở Mộc Châu hầu như diễn ra suốt những tháng còn lại. Ảnh: Jin Yan

