Mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu

Sáng 29/9, mưa lớn tiếp tục đổ xuống địa bàn Nghệ An khiến nhiều địa phương bị chia cắt, nhà dân ngập lụt, người dân được các lực lượng sơ tán trong đêm. (Ảnh VTC News) Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về khiến các xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Đức ngập lụt. Lực lượng chức năng đã trắng đêm di tản người dân, tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống) Mưa lớn cũng khiến 1 người đàn ông trên địa bàn xã Ngọc Sơn mất tích khi đi đánh cá lúc 3h30 sáng cùng ngày. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. (Ảnh: VTC News) Ngoài huyện Thanh Chương, huyện Quỳnh Lưu cũng bị ngập lụt. Ông Lại Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) thông tin, ngay trong đêm, các lực lượng đã nhanh chóng hỗ trợ bà con tại những khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu, có hơn 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt. (Ảnh: Pháp luật xã hội) Ban phòng chống lụt bão và người dân thâu đêm gia cố đập có nguy cơ bị vỡ do mưa lớn. (Ảnh: Infonet) Trong khi đó, ở xã Quỳnh Tam, Ban Phòng chống lụt bão xã và người dân thâu đêm đắp hơn 700 bao tải cát và cọc đóng để gia cố bờ đê đập Hóc Cối ở xóm 4 trước nguy cơ bị vỡ đập. (Ảnh: Infonet) Các huyện miền núi như Con Cuông, Anh Sơn… mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. (Ảnh: Giadinh.net) Hiện tại các tuyến đường đi vào Môn Sơn, Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) và 1 số điểm sạt lở và nước ngập sâu chia cắt cục bộ. (Ảnh: Giadinh.net) Nhiều nhà dân ngập cần phải di dời. Chính quyền địa phương yêu cầu dừng tất cả các cuộc họp và tập trung chỉ đạo và giúp nhân dân đảm bảo ổn định tình hình trước mắt. Ngoài ra, một số trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: VTC News) Nước ngập nhanh khiến người dân lo lắng. (Ảnh: Pháp luật xã hội) Hàng hóa trong một cửa hàng ở huyện Quỳnh Lưu bị ngập ướt. (Ảnh: VTC News) Người dân huyện Quỳnh Lưu di dời hàng hóa, tài sản trong đêm. (Ảnh: VTC News) Có những nhà dân, nước dâng cao gần 1 mét. (Ảnh: VTC News) Huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng bị ngập nặng do mưa lớn. (Ảnh: VTC News) >>> Xem thêm video: Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng. Nguồn: VTV 24.

