Giết người, cướp tài sản ở Hải Dương: Nghi phạm nợ tiền nạn nhân?

Mới đây, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.



Vụ án mạng xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Bị hại là anh Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Căn nhà nơi Năng từng thuê để bán thuốc.

Khoảng 9h sáng ngày 28/11/2020, anh Cường lái xe ô tô màu đen, nhãn hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870, từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ.

Ông Dương Công Hùng (80 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) là bố đẻ của anh Cường cho biết, thời điểm con trai ông mất tích vào ngày 28/11/2020, khi đi anh C. lái chiếc xe ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS 34A - 298.70 từ nhà đến TP Hải Dương, nói là đến nhà Cao Tài Năng để đòi nợ.

Không thấy con về, điện thoại cho con không liên lạc được, gia đình có đi tìm nhưng không thấy. Gia đình ông Hùng đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng với hy vọng tìm được con.

Xe ô tô của anh Cường khi đi đòi nợ được phát hiện sau 7 tháng ở một KĐT thuộc phường Đại Kim, Hà Nội.

Gần 7 tháng sau, ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của anh Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết.

Quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã dẫn Năng đến khám xét tại căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Căn nhà này trước đây Năng thuê để mở hiệu thuốc và vợ chống Năng đã trả lại căn nhà này.

Hiệu thuốc của Năng hiện đóng cửa.

Ông Lương Hữu Lanh, tổ trưởng Tổ dân phố số 2 (khu 7, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cho biết, trong quá trình làm việc tại cửa hàng trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, bị can Cao Tài Năng bị còng tay, được cảnh sát dẫn giải đến.

Theo ông Lanh, trước đây, Năng thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn mở cửa hàng thuốc, khi đó, không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ đến khi cảnh sát dẫn giải Năng về khám nghiệm căn nhà, mọi người mới biết Năng là nghi phạm vụ án giết người, cướp tài sản .

Ông Nguyễn Trọng Nghệ, trưởng khu 17 (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cho biết, Cao Tài Năng và anh Cường có mối quan hệ làm ăn. Năng nợ nạn nhân khoảng gần 2 tỷ đồng. Bản thân Năng chưa có tiền án, tiền sự. Vợ chồng Năng từng tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương.

Người thân Cao Tài Năng cũng xác nhận, Năng có nợ tiền và từng có nhiều người đến đòi nợ.

Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, ngày 05/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, Công an tỉnh Hải Dương đã dần làm rõ được vụ án và xác định nghi phạm là Cao Tài Năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

