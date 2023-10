Lùm xùm trạm BTS ở phường Việt Hưng: TP Hạ Long hay Mobifone đúng, sai?

Theo UBND phường Việt Hưng (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - xây trạm BTS sai vị trí, đến nay chưa phá dỡ. Tuy nhiên, phía Mobifone cho rằng, công trình miễn phép nên không tháo dỡ.

Từ trạm BTS Mobifone xây trên đất vườn…

Mới đây, các hộ dân sinh sống tại khu 7, phường Việt Hưng (TP Hạ Long) tiếp tục có đơn thư phản ánh gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (sau đây gọi là Mobifone) xây dựng trái phép trạm BTS trên địa bàn.

Trạm BTS của Mobifone.

Theo tìm hiểu, ngày 24/11/2020, Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 404/GPXD cho Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - xây dựng trạm BTS loại A2b (loại ăng ten cồng kềnh). Vị trí xây dựng tại thửa đất số 02 tờ bản đồ địa chính số 37, phường Việt Hưng với diện tích mặt bằng lắp đặt 380 m2, loại dây có lắp đặt trên mặt đất, chiều cao cột ăng ten 44,5 m.

Theo nội dung văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2021, Mobifone ký hợp đồng thuê mặt bằng số 454/2020/HĐ-TMB ngày 4/8/2020 giữa Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 và gia đình bà Nguyễn Thị An để triển khai xây dựng trạm BTS. Ngày 24/11/2020, trạm BTS Việt Hưng 7 được UBND TP Hạ Long cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà An trao đổi, muốn điều chỉnh vị trí cho thuê xây dựng trạm BTS, cách nơi ban đầu khoảng 50 m nhưng vẫn nằm trong phạm vi đất của gia đình (vị trí Mobifone dựng cột hiện tại).

Theo ghi nhận của PV ngày 20/10, trạm BTS của Mobifone nằm kiên cố trên diện tích đất vườn của gia đình bà Nguyễn Thị An (chủ đất). Trạm nằm cách 50 m so với vị trí cho phép xây dựng ban đầu (phía sau nhà bà An).

Bà Nguyễn Thị An xác nhận, gia đình cho Mobifone, người đại diện là ông Nguyễn Mạnh Dũng (Giám đốc), thuê diện tích đất để xây trạm phát sóng. Hợp đồng thuê đất được ký từ tháng 8/2020, thời hạn 10 năm.

Công trình được xây dựng kiên cố, bê tông hóa trên đất vườn.

… Đến bị phạt vi phạm hành chính



Ngày 8/6/2021, Chủ tịch UBND TP Hạ Long ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 264/QĐ-XPVPHC đối với Mobifone, vì xây sai vị trí so với giấy phép, yêu cầu phải tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị (Trạm BTS QHN-HLG-VIET-HUNG-7). Ngày 24/12/2021, UBND TP Hạ Long tiếp tục có văn bản yêu cầu Mobifone khắc phục xong trước ngày 25/12/2021.

Ngày 24/10/2022, UBND phường Việt Hưng phối hợp phòng, ban chuyên môn của UBND TP Hạ Long cùng các hộ gia đình liên quan và đại diện Mobifone, lập Biên bản, yêu cầu Mobifone thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 264/QĐ-XPVPHC ngày 8/6/2021 của UBND TP Hạ Long. Theo đó, công trình phải được tháo dỡ trước ngày 5/11/2022, nhưng đến nay “vẫn y nguyên”.

Về việc chấp hành xử phạt hành chính, UBND phường Việt Hưng cho biết, đã có Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh xác nhận thu ngày 7/7/2021. Nhưng đến nay Mobifone chưa tháo dỡ công trình, ngày 5/10/2023, UBND phường Việt Hưng làm tờ trình gửi UBND TP Hạ Long về việc cưỡng chế vi phạm. “Hết tuần này hoặc tuần sau sẽ có quyết định cưỡng chế, sau đó xây dựng phương án cưỡng chế và thực hiện", đại diện UBND phường Việt Hưng thông tin chiều 10/10/2023.

Trao đổi với PV qua điện thoại ngày 16/10, ông Trần Văn Thắng - Phụ trách xử lý thủ tục tồn tại trạm Việt Hưng 7 (Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc) nói: “Nếu như ra quyết định cưỡng chế, phải cho biết sai ở đâu và cần làm rõ hơn…, vì đây là công trình miễn phép”.

Ngày 23/10, ông Thắng cung cấp cho PV Văn bản số 2921 của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc gửi UBND phường Việt Hưng, UBND TP Hạ Long về việc "Tiếp tục duy trì hoạt động trạm BTS tại địa chỉ Tổ 4, khu 7, phường Việt Hưng".

Văn bản này khẳng định: Vị trí xây dựng trạm BTS tại địa chỉ tổ 4, khu 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long phù hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh. Vị trí xây dựng tuân thủ quy định Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 1/1/2021.

"Công trình được xây dựng thời điểm đầu năm 2021, hoàn thành tháng 3/2021", văn bản nêu và cho biết, theo Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, có hiệu lực từ 1/1/2021, Khoản 30, Điều 1 quy định những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm: Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo ông Thắng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh có văn bản 429/SXD-QLXD ngày 2/2/2021 trả lời doanh nghiệp về việc cấp phép xây dựng trạm BTS. Đối chiếu quy định về miễn cấp phép xây dựng được quy định tại luật xây dựng năm 2020 và phân loại công trình hạ tầng viễn thông thụ động được Chính phủ quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, công trình cột ăng ten có độ cao dưới 45m thuộc trạm BTS thuộc trường hợp được miễn cấp phép xây dựng.

“Theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 cùng văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, trạm BTS của Mobifone xây dựng từ đầu năm 2021, hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật", ông Thắng nêu quan điểm.

Công trình trạm BTS của Mobifone gây bức xúc cho các hộ dân sinh sống xung quanh. Mobifone có “lách luật?



Theo luật sư Chu Quỳnh Vương - Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - Mobifone không thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm với lý do viện dẫn Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và Văn bản số 429/SXD-QLXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh là không đúng. Trước tiên, cần hiểu “Trạm BTS” loại 1 là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten, thiết bị thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng, lắp đặt trên mặt đất (quy định tại Thông tư liên tịch số, 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông).

Căn cứ Khoản 2 Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, khoản 30 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng và Hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016, trạm BTS của Mobifone là một dạng công trình cồng kềnh, kiên cố bao gồm nhà trạm và cột ăngten…, nhiều hạng mục đặt trong khu đô thị, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, trước khi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thẩm định, phê duyệt chấp thuận vị trí, thiết kế, nhưng Mobifone không xây dựng đúng vị trí là sai quy định.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), cho rằng, kể cả khi công trình được miễn giấy phép , chủ công trình cũng phải thông báo chính quyền địa phương.

“Đã sai phép thì phải xử lý. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ theo quyết định xử phạt ban đầu, sau đó muốn xây dựng mới phải báo cáo chính quyền địa phương biết, dù công trình có được miễn giấy phép”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách cố định Chi nhánh Công ty TNHH Mai Linh – Willer tại Thanh Hoá vi phạm kinh doanh vận tải: