Hà Nội: Nhan nhản chó thả rông không đeo rọ mõm

Tại vườn hoa trước cổng Đại học Thủy Lợi và Đại học Công Đoàn, chó chạy lang thang không không đeo dọ mõm, cũng không có chủ dắt Một số người bán nước và sinh viên cho biết, chó thả ở đây tất cả các thời điểm trong ngày, đặc biệt sáng sớm và chiều tối là lúc chó “tụ tập” đông nhất Cổng vào công viên Thống Nhất đã đặt biển cấm, nhưng người dân vẫn vô tư dắt chó vào đi dạo Người dân bức xúc phản ánh, chúng còn phóng uế bừa bãi trong công viên, gây mất vệ sinh nơi công cộngChó không đeo rọ mõm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người tập thể dục trong công viên Mới đây, một bé trai 7 tuổi đã bị cả đàn chó cắn dẫn tới tử vong khiến người dân hoang mang, lo lắng về thực trạng chó thả rông ở nơi công cộng mà không được đeo rọ mõm. Dù trước đó, đã có quy định xử phạt hành chính từ 600.000 đ– 800.000 đ đối với chủ chó nếu không tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng Tuy nhiên, “đến nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt vì thả rông chó” – ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết trong buổi họp báo thường kỳ quý 1-2019 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng 5-4-2019. Phải chăng sự buông lỏng đó đã dẫn đến sự chủ quan, thờ ơ của người dân trong việc chăn dắt chó tại những nơi công cộng Khi được hỏi vì sao không đeo rọ mõm cho chó khi dắt vào công viên, nhiều chủ chó luôn nói: “Con này hiền lắm không bao giờ cắn người”. Có chủ chó còn đùa cợt “Có thì nó chỉ cắn một nhát thôi” Sau đó, nó được chủ xích vào chân ghế đá, sủa ầm ĩ Một con chó giống Becgie Bỉ lao vun vút trong công viên khiến nhiều người đang đi bộ giật mình, hoảng sợ Những con chó to lớn, có vẻ mặt dữ tợn chạy đuổi nhau khắp vườn hoa ở đầu đường Nguyễn Đình Thi ven hồ Tây Nhiều chủ cho rằng chó là vật nuôi quen thuộc, thân thiết với gia đình nên coi thường việc rọ mõm cho chó mỗi khi thả ra ngoài Các cơ quan chức cần siết chặt quản lý, xử phạt nghiêm những trường hợp không rọ mõm, thả rông chó tại nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại vườn hoa trước cổng Đại học Thủy Lợi và Đại học Công Đoàn, chó chạy lang thang không không đeo dọ mõm, cũng không có chủ dắt Một số người bán nước và sinh viên cho biết, chó thả ở đây tất cả các thời điểm trong ngày, đặc biệt sáng sớm và chiều tối là lúc chó “tụ tập” đông nhất Cổng vào công viên Thống Nhất đã đặt biển cấm, nhưng người dân vẫn vô tư dắt chó vào đi dạo Người dân bức xúc phản ánh, chúng còn phóng uế bừa bãi trong công viên, gây mất vệ sinh nơi công cộng Chó không đeo rọ mõm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người tập thể dục trong công viên Mới đây, một bé trai 7 tuổi đã bị cả đàn chó cắn dẫn tới tử vong khiến người dân hoang mang, lo lắng về thực trạng chó thả rông ở nơi công cộng mà không được đeo rọ mõm. Dù trước đó, đã có quy định xử phạt hành chính từ 600.000 đ– 800.000 đ đối với chủ chó nếu không tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng Tuy nhiên, “đến nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt vì thả rông chó” – ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết trong buổi họp báo thường kỳ quý 1-2019 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng 5-4-2019. Phải chăng sự buông lỏng đó đã dẫn đến sự chủ quan, thờ ơ của người dân trong việc chăn dắt chó tại những nơi công cộng Khi được hỏi vì sao không đeo rọ mõm cho chó khi dắt vào công viên, nhiều chủ chó luôn nói: “Con này hiền lắm không bao giờ cắn người”. Có chủ chó còn đùa cợt “Có thì nó chỉ cắn một nhát thôi” Sau đó, nó được chủ xích vào chân ghế đá, sủa ầm ĩ Một con chó giống Becgie Bỉ lao vun vút trong công viên khiến nhiều người đang đi bộ giật mình, hoảng sợ Những con chó to lớn, có vẻ mặt dữ tợn chạy đuổi nhau khắp vườn hoa ở đầu đường Nguyễn Đình Thi ven hồ Tây Nhiều chủ cho rằng chó là vật nuôi quen thuộc, thân thiết với gia đình nên coi thường việc rọ mõm cho chó mỗi khi thả ra ngoài Các cơ quan chức cần siết chặt quản lý, xử phạt nghiêm những trường hợp không rọ mõm, thả rông chó tại nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho người dân.