Lũ quét tại Thanh Hóa, 1 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Trước đó, tại khu vực bản Sa Ná thuộc xã Na Mèo (Quan Sơn), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân cũng đã phối hợp giải cứu thành công 2 người dân bị lũ cuốn trôi, đưa về trạm y tế xã sơ cứu kịp thời.



Ông Chon bị mắc kẹt trên cây. Theo ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn), xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện 1 trong số 17 người dân bị cuốn trôi đã được tìm thấy, nhưng đang bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể giải cứu được. “Ngoài 20 ngôi nhà, trong bản Na Sá còn có 17 người bị lũ cuốn trôi. Từ sáng đến giờ, chúng tôi tổ chức tìm kiếm, nhưng mới tìm thấy 3 người. Cả 3 người đều bị thương, đang được cứu chữa tại Trạm y tế xã" - ông Tiệu nói. Sau khi cứu được ông Chon, 13 người còn lại đang bị mất tích do mưa bão . Các lực lượng như bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương, người thân và người dân đang tổ chức tìm kiếm, nhưng mưa vẫn chưa ngớt, nước ở các sông suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay khu vực miền núi Thanh hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được từ 150 - 350 mm, quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km 66 có khoảng 1.000 m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Lũ ập vào xã Na Mèo.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay trên khu vực miền núi Thanh Hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được trên 150 – 350 mm, Quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km66 có khoảng 1.000m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tăng cường 40 cán bộ, chiến sỹ về các điểm sạt lở để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương di chuyển vật chất, trang thiết bị của điểm trường mầm non đến nơi an toàn.