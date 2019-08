Sơn La: Ảnh hưởng cơn bão số 3 nhiều nơi chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, nước từ các khe núi đổ về khiến mực nước tại các con suối dâng cao gây ngập lụt các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, hàng trăm ngôi nhà, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân... Tại 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La do trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 10h đêm qua (2/8) đến sáng nay (3/3) đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều đoạn quốc lộ thuộc QL6, QL43 chạy qua địa bàn huyện Mộc Châu chìm trong biển nước làm ách tắc và gián đoạn giao thông nhiều giờ đồng hồ. Nước lênh láng khắp nơi trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu Mưa lớn còn gây ngập lụt nghiêm trọng tại các xã Đông Sang, Tân Lập, Thị trấn Mộc Châu...huyện Mộc Châu và các xã Chiềng Xuân, Tân Xuân của huyện Vân Hồ. Tại xã Tân Xuân (Vân Hồ) nhiều ngôi nhà đã bị ngập do lượng nước đổ về từ các khe núi khiến mực nước dâng cao. Ông Hà Văn Thiết, tiểu khu 34, xã Đông Sang (Mộc Châu) cho biết: “Mưa to từ tối hôm qua đến giờ gây gập lụt tại xã, nhiều hộ dân trong xã bị ngập lụt trong đó có gia đình tôi. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào nhà tôi, khiến hàng hóa và đồ dùng trong gia đình bị ướt, một số thiết bị bị hư hỏng. Nhiều gia đình khác sinh sống ở đây cũng bị ảnh hưởng như gia đình tôi”. Mưa lớn xảy ra đã làm ngập nhà cửa của bà con sinh sống ven quốc lộ 6, thuộc thị trấn Mộc Châu. Ngoài ra, lũ tràn đến quá mạnh ở mọi ngõ ngách một cách bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của bà con. Tại các tuyến quốc lộ như QL6, QL43...nước dâng cao, chảy siết nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, có những điểm ngập sâu xe máy không thể đi qua được, đã có trường hợp xe máy bị dòng nước siết cuốn trôi Khu vực ngã ba đường mới (nơi giao nhau giữa QL43 và QL6) thuộc huyện Mộc Châu hiện đang có công trình thi công cống thoát nước tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã căng dây cấm các loại xe di chuyển qua đây. Nước dâng cao nhiều xe ô tô tải cũng không thể di chuyển qua được Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, trong ngày hôm nay tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra cao tại các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Sông Mã và Sốp Cộp… Hiện chưa có thống kê về thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Mời quý vị độc giả theo dõi video Ảnh hưởng cơn bão số 3 nhiều nơi ở tỉnh Sơn La chìm trong biển nước

