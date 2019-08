Hàng loạt cây xanh trên phố Hà Nội bật gốc sau bão số 3

Ngày hôm nay (3/8), nhiều khu vực ở Hà Nội đã có hiện tượng cây xanh bị đổ ngang đường, chèn lên ô tô; một số khu vực ngập nhẹ... ghi nhận PV tại tuyến đường Trần Phú hàng loạt cây xanh tại khu vực này bị đổ do ảnh hưởng cơn bão số 3. Cây xanh gẫy đổ hàng loạt trên phố. Nhiều cành cây bị gãy rơi xuống thân cây. Lực lượng chức năng đã có mặt để di chuyển cây, đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng chức năng thu dọn cây gẫy đổ trên đường. Ghi nhận tại tuyến đường Kim Mã nhiều cây cũng đang trong tình trạng bật gốc Rất may tại khu vực này cây không đổ ra đường nên các phương tiện đi qua nơi đây rất dễ dàng. Những cành cây bị gãy xuống đường cũng đã được lực lượng chức năng cho gọn vào thành một đống. Tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh do có một cây xanh khác đang có hiện trượng sắp đổ nên lực lượng chức năng đã chặn bằng dây cũng như để những cành cây cảnh báo tới người đi đường. Khu vực gốc của chiếc cây đang có hiện trượng bị đổ. Cây xanh bị bật gốc trên đường Nguyễn Chí Thanh. Lực lượng chức năng đang vận chuyển những cành cây đi nơi khác.

