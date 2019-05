Long An: Cháy dữ dội vựa phế liệu cạnh cây xăng, 3 xe tải đã bị thiêu rụi

Trưa cùng ngày, vựa phế liệu ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) bỗng bốc cháy. Do trời nắng nóng kết hợp với các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bốc cao.

3 xe tải bị cháy rụi

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng CSPCCC và CHCN cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường và nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Do khống chế kịp thời nên dù vựa phế liệu nằm cạnh trạm xăng dầu nhưng trạm xăng dầu này đã không bị cháy lan.

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 3 xe tải.