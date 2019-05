Hầm Kim Liên - Điểm đen tai nạn giao thông: Làm gì giảm tai nạn?

Không quá khi nói hầm Kim Liên là điểm đen giao thông của Hà Nội khi thời gian qua, liên tiếp các vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại đây. Rạng sáng nay (1/5), một xe ô tô hiệu Mercedes do Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đã đâm chết 2 phụ nữ trong hầm Kim Liên.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận tối 30/4, đi liên hoan họp lớp nên đã uống rượu bia. Khi đến hầm Kim Liên thì đâm vào xe máy chở 2 phụ nữ đi cùng chiều khiến 2 nạn nhân tử vong (cả 2 nạn nhân đều là giáo viên).

Ở trên chỉ là 2 vụ tai nạn chết người trong rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại hầm Kim Liên. Trên diễn đàn về giao thông, ô tô nổi tiếng là OFFB ở mạng xã hội facebook, các thành viên ví hầm Kim Liên là "điểm đen giao thông" cần phải có biện pháp xóa bỏ.

Hầm Kim Liên (Hà Nội) tai nạn chết người rất nhiều nhưng không thấy cơ quan chức năng có giải pháp hạn chế việc này xảy ra. Tôi thiết nghĩ đến một số giải pháp đơn giản mà cơ quan quản lý có thể áp dụng ngay.

Giảm tốc độ đi trong hầm bằng mấy gờ giảm tốc ở lối vào 2 bên. Vì tốc độ của người dân đi trong hầm khá nhanh và bị hút theo những xe trước, nếu có tai nạn thường là thảm khốc hoặc chết người. Hay tăng cường ánh sáng trong hầm. Tôi thấy trong hầm khá tối."

Ngay lập tức, chủ đề này trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng trên diễn đàn OFFB.

Anh Khúc Văn Mạnh thì đề xuất: "Cần có dải phân cách cứng giữa làn ô tô và xe máy, như vậy sẽ hạn chế được tai nạn thảm khốc. Đa phần trong thời gian qua, các tai nạn trong hầm Kim Liên chết người đều do ô tô và xe máy va chạm nhau."

Chị Nguyễn Thị Ngọc thì cho rằng: "Hầm Kim Liên đã có phân làn ô tô - xe máy rất rõ ràng, tai nạn chủ yếu là do ý thức người tham gia giao thông. Với việc tham gia giao thông thiếu ý thức, xe máy và ô tô đi lấn vào làn nhau, phóng nhanh vượt ẩu thì chẳng có biện pháp nào để ngăn cản tai nạn cả."

Tài xế Nguyễn Trung phản đối đề xuất làm dải phân cách cứng, đặc biệt là bằng "lươn bê tông": "Trong hầm mà làm lươn bê tông phân cách thì khác gì giết người? bẫy người tham gia giao thông? Quan trọng là ý thức thôi, mọi người đừng đổ lỗi do phong thủy hay lý do gì cả. Không thấy hầu hết nguyên nhân đều do uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu và lấn làn à? Cứ xử phạt thật nặng xem có ai dám vi phạm nữa không."

Dường như, cuộc tranh luận về nguyên nhân cũng như phương cách để " xóa điểm đen giao thông hầm Kim Liên " sẽ chẳng bao giờ có hồi kết trên mạng xã hội. Bởi lẽ, mỗi người đều có quan điểm riêng và đưa ra những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Song, dù những ý kiến đó chưa thực sự chính xác thì cơ quan chức năng cũng nên ghi nhận và có những điều chỉnh hợp lý, giảm tai nạn giao thông tại "điểm đen" này.

Anh Nguyễn Phan Anh bày tỏ và đưa ra góp ý về giải pháp: "