Lô hàng cứu trợ dịch COVID-19 bị "kẹt 1 tháng” vì Cục ATTP không tham mưu

Đúng quy trình nhưng chưa đúng tinh thần

Tại đầu cầu TP.HCM, đại biểu Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết tại TP.HCM có hơn 400.000 người nhiễm và gần 17.000 người tử vong.

"Nếu không có sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài thì không biết hậu quả, mất mát, đau thương còn nặng nề đến mức nào" - đại biểu Tô Thị Bích Châu nói và t hay mặt người dân thành phố, bà gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ đó để thành phố vượt qua đại dịch.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu.

Đưa ý kiến về nội dung báo cáo phòng chống dịch và báo cáo của Chính phủ năm 2021, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết chưa thấy đề cập đến việc thúc đẩy sự mạnh dạn, ý thức vai trò của mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, nhất là đơn vị tham mưu để thấy được trách nhiệm của những cơ quan này trong việc tham mưu cho Chính phủ thực hiện được vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, chứ không phải "khó thì về địa phương, dễ và đúng quy định thì trung ương làm".

“Với các địa phương khi cần xin ý kiến về các quy định trong trường hợp "nước sôi lửa bỏng" như phòng chống dịch mà chúng ta đang thực hiện, những lúc cơ chế để bảo vệ cho sự đột phá nói như Thủ tướng Chính phủ "chống dịch như chống giặc" thật sự không phải các cơ quan, đơn vị nào cũng có ý thức được điều đó” – đại biểu Châu nhìn nhận.

Đại biểu Châu dẫn chứng, TP.HCM có một lô hàng với hơn 22.000 lon sữa do kiều bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em gặp khó khăn trong đại dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm, Cục Thú y. Trong đó chỉ 2 ngày thì Cục Thú y đồng ý, chỉ có Cục An toàn thực phẩm đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ. Trong khi đó nếu TP.HCM gửi công văn đến Chính phủ thì Chính phủ cũng giao cho Cục An toàn thực phẩm trả lời.

"Vì sao Cục An toàn thực phẩm không tham mưu luôn cho Chính phủ có văn bản trả lời?. Cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình, nhưng không đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Và nếu như không có gì thay đổi trong đánh giá hàng năm thì cuối năm cũng hoàn thành xuất sắc vì đã làm tròn chức trách nhiệm vụ nhưng còn ở TP.HCM, lô hàng cứu trợ về gần 1 tháng chưa lấy ra được, lỗi do ai?” – đại biểu Châu nêu vấn đề.

Đại biểu Châu mong Chính phủ điện tử kiến tạo ra một cơ chế hành chính thông thoáng, quy được trách nhiệm của bộ, ngành, của từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho Chính phủ những việc cấp thiết, không cần nhờ vả mà việc vẫn chạy và có lợi nhất, tốt nhất cho người dân.

“Chúng tôi cần một sự phân cấp mạnh, hướng dẫn rõ ràng trong tình huống như thế này” – đại biểu Châu nói.

Phục hồi kinh tế, đầu tư cho y tế cấp cơ sở