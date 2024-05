Lê Thanh Kỳ Duyên liên quan thế nào vụ Tịnh thất Bồng Lai?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm một phụ nữ tên Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Lê Thanh Kỳ Duyên là con ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân.



Theo cảnh sát, việc truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân được phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Nơi đây tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Ông Lê Tùng Vân tại một phiên tòa.

Quyết định truy tìm nêu rõ, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Do đó, ai biết thông tin trên đề nghị thông báo cho cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (Điều tra viên Trần Minh Hoàng).

Hôm 19/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (92 tuổi, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội loạn luân. Ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Theo đó, từ nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của ông Lê Tùng Vân, cơ quan ANĐT có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc.

Liên quan Tịnh thất Bồng Lai, trước đó, ngày 3/11/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án, phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù. Các bị cáo này bị phạt tù do phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo bản án, từ năm 2019 đến 2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng các video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng điều tra thêm dấu hiệu của tội loạn luân, lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện theo đơn tố giác. Việc này xuất phát từ tin báo, tố giác cho rằng, những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi, thậm chí còn cho rằng, những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng, Lê Tùng Vân và những người lớn ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Do đó, tháng 9/2022, Cơ quan công an đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN, phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, niêm mạc miệng của 27 người (17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em) tại Tịnh thất Bồng Lai. Các mẫu được gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM để giám định. Sau đó một tháng, phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM đã có kết luận giám định và cơ quan công an đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Theo cơ quan công an, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định nên kết quả này đã không được công bố công khai. Gần đây, sau khi có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân.

