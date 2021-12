Lào Cai: Giấu ma tuý lên ô tô của chồng cũ rồi báo công an

Ngày 21/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết về vụ giấu ma tuý lên ô tô của chồng cũ rồi báo Công an xảy ra trên địa bàn. Theo đó, c ơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Lương (SN 1996, trú tại Chiềng Khưa, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thúy Loan (SN 1980, trú tại 546 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Lào Cai)

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 17/12, Công an TP Lào Cai nhận được điện thoại của một phụ nữ báo tin: Có một nam giới điều khiển ô tô BKS 11C-047.11 chạy theo hướng Xuân Giao, Bảo Thắng về TP Lào Cai đang cất giấu ma túy trên xe. Công an TP Lào Cai đã tổ chức đón lõng, bắt giữ Nguyễn Như Quyết (SN 1987, cư trú tại tổ 5, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai). Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên xe ô tô của Quyết 6,87g heroin.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Như Quyết một mực kêu oan, khẳng định mình không sử dụng ma túy và không biết gì về số ma túy phát hiện trên xe. Nhận thấy có nhiều uẩn khúc, nghi vấn. Công an TP Lào Cai đã nhanh chóng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Nhận thấy trong gia đình Quyết có nhiều thành viên có biểu hiện bất minh, nghi vấn, trong đó nổi lên 2 đối tượng: Trần Thúy Loan là vợ cũ của Quyết (ly hôn tháng 5/2021) và Hoàng Thị Lương hiện là người giúp việc cho gia đình Loan.

Khi được lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc, cả hai đối tượng trên khai báo quanh co, chối tội, nhưng với những lập luận sắc bén, cùng bằng chứng thuyết phục, sau hơn 12 giờ đồng hồ đấu tranh, hai đối tượng Loan và Lương đã khai nhận hành vi phạm tội.

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nhất là sau khi ly hôn, Trần Thúy Loan nung nấu ý định trả thù chồng cũ. Từ ngày 27/11 đến ngày 13/12, Loan đã bí mật chuyển tiền cho Lương mua ma túy. Lương đã trực tiếp liên hệ và đưa tiền cho đối tượng Hoàng Sỹ Thảo (5 lần, SN 1968, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai) và đối tượng Nguyễn Việt Tiến (1 lần, SN 1987, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn) để nhờ mua ma túy.

Ngày 17/12, Loan bảo Lương bí mật dùng số ma túy đã tích trữ được để vào ngăn đựng đồ phía sau ghế lái ô tô của Quyết. Sau đó, theo sự chỉ đạo của Loan, Lương đã nhắn tin, gọi điện cho lực lượng Công an thông báo đặc điểm phương tiện, vị trí cất giấu ma túy để bắt giữ Quyết. Qua đấu tranh, Thảo và Tiến đã khai nhận nhiều lần nhận tiền của Lương để đi mua ma túy cho Lương.

Hiện vụ giấu ma tuý lên ô tô của chồng cũ rồi báo Công an ở Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.