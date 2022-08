Lào Cai: Đu bám theo xe tải, bé trai ngã xuống đường tử vong

Ngày 14/8, thông tin từ UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/8, tại thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Tại thời điểm trên, xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 24C- 054XX, do anh Sùng A. S. (SN 1998, trú tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát) điều khiển di chuyển theo hướng Trịnh Tường – Y Tý.

Khi đi qua địa phận thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường, cháu Phu Văn Q. (8 tuổi) cùng một số cháu bé khác đang chơi bên đường đã chạy theo đu bám vào thành xe tải. Do xe đang chạy nên cháu Q. bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Sau khi có thông tin về vụ tai nạn, Công an xã Trịnh Tường cùng Công an huyện Bát Xát và các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Buổi chiều cùng ngày, thi thể cháu Phu Văn Q. đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Hiện vụ đu bám theo xe tải, bé trai 8 tuổi ngã xuống đường tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.