Lạnh người lời khai của hai nghi phạm giết lái xe ở Hòa Bình

(Kiến Thức) - Trước khi thực hiện hành vi giết anh Nam, cướp xe ô tô của nạn nhân thì hai nghi phạm Hiền và An đã lên kế hoạch giết một lái xe taxi khác nhưng không thành.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn An (21 tuổi) và Bùi Văn Hiền (19 tuổi, cùng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).



Tại cơ quan Công an Hiền và An khai rằng, do bản thân nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy đá nên lên kế hoạch với nhau đi cướp ô tô, bán lấy tiền.

Khu vực đèo Thung Khe, nơi Hiền và An (ảnh nhỏ) đã giấu xác nạn nhân Nam sau khi giết anh này.

Đến trưa ngày 4/9, sau khi chuẩn bị sẵn dao, dây thừng và sử dụng ma túy đá xong, hai nghi phạm di chuyển về phía thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Đêm muộn cùng ngày, cả hai thuê một chiếc taxi chở hướng rừng Cúc Phương. Tuy nhiên khi xe đi đến khu vực Hòa Bình giáp ranh địa phận Thanh Hóa thì hai nghi phạm đòi đi vệ sinh, để chờ thời cơ ra tay.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên tài xế nhanh chóng phóng xe đi. Hiền và An sau đó đi bộ quay lại khu vực chợ Mía (xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) để tìm “con mồi” khác.

Để tránh bị bại lộ, cả hai đến một quán nước bên đường nhờ chủ quán gọi taxi giúp. Lúc này, chủ quán gọi điện cho anh Bùi Văn Nam (nạn nhân là nghề lái xe tư nhân, chở thuê). Anh Nam đồng ý chở Hiền và An di chuyển từ xã Yên Nghiệp đi xã Chí Thiện (Lạc Sơn).

Đến khoảng 2h sáng, xe anh Nam đang di chuyển đến đoạn ngầm, thuộc xóm Anh (xã Thượng Cốc), thì An bảo dừng xe để xuống đi vệ sinh. Ngay khi An mở cửa xe đi ra ngoài, Hiền dùng dây thừng siết cổ nạn nhân ra sau. Tiếp đó, An chui vào khống chế đến khi nạn nhân tắt thở, không còn động đậy mới buông ra.

Xe ô tô của nạn nhân Nam.

Gây án xong, Hiền lái xe ô tô lên khu vực đèo Thung Khe cùng An giấu xác nạn nhân tại đây. Cả hai quay trở lại huyện Tân Lạc bán chiếc điện thoại nạn nhân được hơn 1 triệu đồng, lấy tiền đổ xăng rồi lái ô tô xuống Hà Nội bán nhưng không được do thiếu giấy tờ tùy thân.

Lúc này, cả hai lái xe quay về và tạm thời giấu xe trong rừng. Sau khi lấy được giấy tờ tùy thân cả hai nghi phạm tiếp tục mang xe xuống Hà Nội cầm được 20 triệu đồng, rồi chia nhau chơi game và sử dụng ma túy đá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát sau đó đã bắt giữ được Hiền và An.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.