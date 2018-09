Bắt đối tượng thứ 2 vụ giết người, ném xác dưới đèo Thung Khe

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được đối tượng thứ 2 trong vụ giết người, ném xác dưới đèo Thung Khe (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Chiều ngày 15/9, thông tin với PV Kiến Thức về tiến độ điều tra vụ giết người, ném xác dưới đèo Thung Khe (Mai Châu) đặc biệt nghiêm trọng, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng thứ 2 là Bùi Văn An (21 tuổi, cùng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).



Đối tượng này bị bắt vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày khi đang lẩn trốn trên đồi ở xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Bùi Văn An, là đối tượng thứ 2 liên quan đến vụ giết người, ném xác dưới đèo Thung Khe (Hòa Bình) đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, nạn nhân trong vụ án mạng là anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Anh Nam bị An và Bùi Văn Hiền (19 tuổi, cũng ở xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) giết, ném xác dưới khu vực đèo Thung Khe, đoạn qua xóm Nhuối (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu).

Vụ án được phát hiện từ ngày 6/9, khi Công an huyện Lạc Sơn nhận được trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, ở xóm Yên Kim, mẹ của nạn nhân) về việc anh Nam lái ô tô loại 4 chỗ, biển kiểm soát 29A - 622.99 chở khách từ ngày 4/9 không về nhà, không thể liên lạc được.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Lạc Sơn, Công an huyện Mai Châu xác minh.

Tiến hành điều tra, đến ngày 11/9, cảnh sát phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân được cầm cố ở một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hai người cầm cố là Hiền và An. Chiếc xe sau đó đã được thu hồi.

Chiếc xe ô tô của nạn nhân.

Khi khám nghiệm chiếc xe, cảnh sát thấy bên trong có nhiều dấu vết xô lệch. Ngay sau đó, cảnh sát đã triệu tập An và Hiền lên để làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm đó nghi phạm An đã nhanh chóng bỏ trốn.

Theo lời khai của Hiền, ngày 4/9, anh ta cùng An thuê anh Nam chạy xe chở lòng vòng. Cả hai sau đó lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, dùng dây xiết cổ khiến anh Nam tử vong rồi vứt xác nạn nhân xuống đèo Thung Khe , đoạn qua xóm Nhuối (xã Tòng Đậu).

Từ lời khai ban đầu của Hiền tại cơ quan Công an, cảnh sát nhanh chóng đến khu vực dưới đèo Thung Khe và phát hiện ra thi thể của nạn nhân Nam vào chiều ngày 14/9.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.