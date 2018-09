Bão Mangkhut thẳng tiến Trung Quốc, Hà Nội oi nóng

Hôm qua, bão Mangkhut đã giảm cấp độ khi đi vào Biển Đông, không còn là siêu bão và trở thành cơn bão số 6.

19h tối qua, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165km/giờ), giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 370km tính từ vùng tâm bão.

Dự kiến đường đi của bão Mangkhut. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km.

Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc , mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam các tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 19h ngày mai, vị trí tâm ATNĐ ở 23,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng 80km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40km/giờ), giật cấp 8.

Từ chiều nay, ở vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7-8, đến đêm tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Trong ngày mai, ở Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang có gió giật cấp 6-7.

Còn các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số 6.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp sau đó vào khu vực phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Nguy cơ lũ quét nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ so với hôm qua tăng 1 độ, duy trì mức 34 – 35 độ, trong đó Thủ đô Hà Nội nắng nóng 35 độ, Hải Phòng mức 34 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cũng khá nóng với 35 độ.

Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét do ảnh hưởng bão số 6.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 34 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên chiều nay cũng có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ vẫn duy trì như các ngày qua với mức nhiệt không quá 31 độ.

Mưa vừa, mưa to xuất hiện tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ. Tại Cần Thơ cũng có mưa, nhiệt độ dễ chịu hơn với mức nhiệt 30 độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ sáng sớm ngày mai và ngày kia, ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200mm.

Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100-150mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Từ ngày 17-19/9, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, thượng lưu hệ thống sông Mã sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Thao và thượng lưu sông Lô ở mức BĐ2 - BĐ3; sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức BĐ1 - BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình, thượng lưu sông Mã ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Tình trạng ngập úng xuất hiện tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình.