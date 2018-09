Chân dung nghi phạm giết người, cướp ô tô dã man ở Hòa Bình

Vụ giết người, cướp tài sản rồi phi tang xác nạn nhân ở khu vực đèo Thung Khe (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) vẫn đang gây xôn xao dư luận.



Theo Công an tỉnh Hòa Bình, nạn nhân là anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Anh Nam bị Bùi Văn An (21 tuổi) và Bùi Văn Hiền (19 tuổi, cùng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) giết hại.

Điều đáng nói trong vụ án, dù tuổi còn trẻ nhưng hành vi giết người, cướp ô tô của hai nghi can Hiền và An rất dã man, đã tước đi quyền được sống của người khác.

Hai nghi phạm Hiền và An đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Bùi Văn Tiến - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, nghi phạm Hiền và An đều ở xã Thượng Cốc không có quan hệ họ hàng. Hiền và An chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà. Mấy năm nay cả hai đi làm lao động tự do. Cả hai cũng chưa có tiền án, tiền sự cũng như ở địa phương chưa từng gây gổ đánh nhau với ai.

Theo ông Tiến, gia đình của cả nghi phạm Hiền và An đều thuộc diện khó khăn, nghề nghiệp chính làm nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ. Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương đều ngỡ ngàng.

Trước đó, vụ án được phát hiện từ ngày 6/9, khi Công an huyện Lạc Sơn nhận được trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, ở xóm Yên Kim, mẹ của nạn nhân) về việc anh Nam lái ô tô loại 4 chỗ, biển kiểm soát 29A - 622.99 chở khách từ ngày 4/9 không về nhà, không thể liên lạc được.

Công an tỉnh Hòa Bình ngay sau đó nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Lạc Sơn, Công an huyện Mai Châu xác minh. Tiến hành điều tra, đến ngày 11/9, cảnh sát phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân được cầm cố ở một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hai người cầm cố là Hiền và An. Chiếc xe sau đó đã được thu hồi.

Cảnh sát đã triệu tập An và Hiền lên để làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm đó nghi phạm An đã bỏ trốn.

Hình ảnh lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trước đó.

Theo lời khai của Hiền, ngày 4/9, anh ta cùng An thuê anh Nam chạy xe chở lòng vòng. Cả hai sau đó lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, dùng dây xiết cổ khiến anh Nam tử vong rồi vứt xác nạn nhân xuống đèo Thung Khe, đoạn qua xóm Nhuối (xã Tòng Đậu). Từ lời khai ban đầu của Hiền tại cơ quan Công an, cảnh sát nhanh chóng đến khu vực dưới đèo Thung Khe và phát hiện ra thi thể của nạn nhân Nam vào chiều ngày 14/9.

Đến 9h30 sáng ngày 15/9, cảnh sát tiếp tục bắt giữ được An, khi đang lẩn trốn trên đồi ở xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.