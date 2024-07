Lạng Sơn: Bắt người phụ nữ trốn truy nã nguy hiểm sau 6 năm

Ngày 23/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác xác minh công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 1 đối tượng do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã nguy hiểm từ năm 2018 về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng là Vũ Thị Thiên Nga, sinh năm 1978, HKTT: Thôn Ngọ, xã Lai Cách, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương trốn sang Trung Quốc từ năm 2019.

Vũ Thị Thiên Nga tại cơ quan Công an.

Ngày 18/7/2024, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 91 công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, sau khi tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị bắt và bàn giao đối tượng Vũ Thị Thiên Nga cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.