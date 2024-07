Thi thể cụ bà dưới giếng, bất ngờ nguyên nhân vụ án mạng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/12/2016, bà Nguyễn Thị G. (76 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi cắt cỏ cho bò. Gia đình vốn thuộc diện chính sách, kinh tế khó khăn, chồng lại ốm yếu nên bà G. dù tuổi cao vẫn phải làm đủ việc mỗi ngày. Hôm ấy, bà G. đi một mạch chẳng về nhà. Người thân ban đầu nghĩ bà mải việc nên về trễ. Thế nhưng, trời đã tối, mà bà G. vẫn bặt vô âm tín. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin về sự mất tích bí ẩn của bà cụ 76 tuổi được báo cho chính quyền địa phương. Nhiều nghi vấn cho rằng, do tuổi cao, trí nhớ không tốt nên rất có thể bà G. bị lạc, không tìm được đường về. Thứ hai, có thể trong lúc cắt cỏ gần khu vực sông, hồ, ao, bà này bị trượt chân và đuối nước. Hàng chục người tại xã Thanh Bình đổ đi khắp các khu vực nghi vấn để tìm kiếm bà G. nhưng chẳng có kết quả. Công an xã Thanh Bình và Công an huyện Chương Mỹ cũng tích cực vào cuộc. Những khu vực vắng vẻ, có nhiều ao hồ mà bà G. thường đi cắt cỏ đều được xới tung. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến tối cùng ngày, một vài người bất ngờ phát hiện thúng và chiếc liềm cắt cỏ của bà G. tại khu vực nhà ông L. (một người họ hàng với bà G.). Khi tìm kiếm đến khu vực giếng nhà ông L, mọi người dùng đèn soi xuống giếng và bất ngờ phát hiện thi thể bà G. lập lờ dưới nước. Khi thi thể được vớt lên, qua quan sát ban đầu trên cơ thể có một số vết thương, bầm tím. Những dấu vết này khiến cơ quan công an nghi ngờ bà G. đã bị sát hại chứ không phải tự ngã xuống giếng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội cho thấy, bà G. tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, trước đó nạn nhân đã bị hành hung với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, đầu. Các giám định viên còn phát hiện ra vết máu trên ống bơm nước gần giếng. Với những dấu vết đã được kiểm tra kỹ lưỡng, Công an Hà Nội khẳng định bà G. đã bị sát hại. Cái chết đầy thương tâm của bà cụ 76 tuổi lập tức gây xôn xao dư luận. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyên nhân giết người để cướp tài sản được loại trừ vì gia cảnh bà G. rất khó khăn. Theo lời hàng xóm, bà G. sống hòa nhã, chẳng gây thù oán, mâu thuẫn với ai. Những thông tin này cũng giúp công an loại ra khỏi vòng nghi vấn về động cơ "thù tức, mâu thuẫn cá nhân" của vụ án. Thời điểm này, quá trình khám nghiệm hoàn tất, các điều tra viên được thông báo nạn nhân G. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khi nghe tới đây, nhiều điều tra viên giật mình, tuy vậy đây cũng chính là lời giải cho việc vì sao bà G. bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vào thời điểm xảy ra vụ án, công an phát hiện, một trong 2 người con của ông L. xuất hiện tại địa phương. Người này có tên là Nguyễn Viết Lực (SN 1993). Sáng 3/12/2016, Lực ngồi uống rượu tại nhà hàng xóm. Đến trưa người này về nhà. Kể từ lúc phát hiện thi thể bà G. và những ngày sau đó, Lực đã rời địa phương đi đâu không rõ. Tại hồ sơ lưu, Lực không có nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện sử dụng ma túy, chơi bời, lêu lổng. Lực thường xuyên vắng nhà và ngay cả người thân cũng hiếm khi biết gã đi đâu, làm gì. Lực từng có 1 tiền án 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Việc Lực xuất hiện tại nhà vào ngày 3/12/2016, đúng vào thời điểm bà G. bị sát hại khiến anh ta trở thành kẻ tình nghi số 1. Khi được hỏi, tất cả người thân, bạn bè của Lực đều không biết gã đang ở đâu, làm gì. Toàn bộ các thiết bị liên lạc như điện thoại, mạng xã hội của Lực đều trong trạng thái tắt nguồn. Quá trình thu thập chứng cứ, giám định dấu vết và đánh giá các lời khai từ nhân chứng, Ban chuyên án đủ cơ sở để tin rằng Lực chính là hung thủ gây ra cái chết của bà G. Tuy nhiên, vấn để đặt ra hiện tại là Lực đang ở đâu? (Ảnh minh họa, nguồn internet) Suốt nhiều tháng trời, các trinh sát lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm Lực. Tuy nhiên, hễ các anh đến nơi thì Lực đã di chuyển tới chỗ khác. Bản đồ hành trình của hắn trải dài từ miền Nam ra miền Trung, rồi ngược lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Mỗi một địa điểm, Lực chỉ ở lại dăm bữa, nửa tháng nên rất khó bám đuổi. Sau này, khi bị bắt, Lực khai, có thời gian gã hành nghề đánh cá, đi theo tàu lênh đênh trên biển cả tháng trời. Sau hơn 200 ngày dày công tìm kiếm, cuối cùng Công an Hà Nội cũng phát hiện Lực đang làm phụ hồ tại một huyện của tỉnh Bắc Giang. Khi tra tay vào còng số 8, được hỏi "đã biết tội chưa?" Lực thừa nhận ngay tội ác của mình với bà G. Trước các điều tra viên của Công an Hà Nội, Lực khai rành mạch về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đêm 2/12/2016 Lực có sử dụng ma túy đá. Đến sáng hôm sau, gã sang nhà hàng xóm uống rượu tới trưa mới về. Tại nhà lúc này chỉ có mình Lực. Gã nhìn ra ngoài vườn và phát hiện bà G đang cắt cỏ. Bất giác trong đầu Lực nảy sinh ý định đen tối. Gã mời bà G. vào uống nước cho đỡ nóng. Chẳng mảy may nghi ngờ, bà G. bỏ liềm, thúng xuống rồi đi vào nhà. Lợi dụng lúc bà G sơ hở, Lực dùng dây siết cổ nạn nhân cho tới khi bà G. lịm đi rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lo sợ bị phát hiện, Lực thả nạn nhân xuống giếng nhà mình. Lúc này bà G tỉnh lại vùng vẫy kêu. Lực phát hiện ra nên đã lấy thớt gỗ, gạch ném xuống. Sau khi gây án, Lực bắt xe lên Mỹ Đình. Tại đây, gã rủ một người bạn vốn từng làm xe ôm cùng đi hát karaoke. Trong lúc hát, Lực vờ mượn xe máy của người này rồi phóng đi biệt tích, bắt đầu hành trình trốn chạy tới 8 tháng trời. Tại phiên tòa vào tháng 9/2018, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án tử hình dành cho tên tội phạm máu lạnh này.

