Lạng Sơn: Bắt người đàn ông vay tiền của bạn gái rồi quỵt nợ

Ngày 16/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thái Khang Nam (SN 1991, trú tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thái Khang Nam tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng đầu tháng 11/2023, Công an TP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị H.T.T (trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) về việc bị Trần Thái Khang Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Theo đó, vào cuối năm 2022, Trần Thái Khang Nam có ra Lạng Sơn chơi sau đó quen biết chị T và nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi trở về Bình Định, hai người tiếp tục giữ liên hệ qua mạng xã hội, lợi dụng sự tin tưởng của chị T, Nam nhiều lần vay tiền nói dối là để lấy hàng làm ăn, tuy nhiên sau khi nhận được tiền đối tượng đều sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi chiếm đoạt được hơn 40 triệu đồng, đến khoảng tháng 8/2023, Nam cắt đứt liên hệ với chị T.

Được sự vận động của lực lượng chức năng, ngày 06/11/2023, đối tượng đã đến Công an TP Lạng Sơn để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.