Hai xác người trong vườn tố thủ đoạn man rợ của kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 9/2003, Công an TP Thái Nguyên nhận được trình báo về sự mất tích bí ẩn của anh Lương Đình K (SN 1973, trú tại xóm Ga, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên). Theo trình bày của gia đình, anh K vốn hành nghề xe ôm, sáng đi làm, tối về nhà. Tuy nhiên, sáng 6/9, anh này dắt xe ra địa điểm bắt khách thường nhật và kể từ đó không thấy quay về. Lo lắng, người thân đã đi tìm khắp nơi, hỏi han nhiều bạn đồng nghiệp của anh K, nhưng không ai biết anh này đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi tiếp nhận thông tin về sự biến mất đáng ngờ của anh K, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thái Nguyên linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy đến với người lái xe ôm này. Ngày 21/10/2003, cơ quan công an lại tiếp nhận trình báo về một người lái xe ôm khác mất tích. Anh Ngô Duy D (SN 1975, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) là lái xe ôm hay bắt khách tại khu vực đường tròn gang thép. Trước đó, anh này đi làm và mất tích nhiều ngày từ thời điểm đó. Gia đình anh D đã cố gắng đi tìm nhưng không có kết quả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hai người lái xe ôm biến mất cùng một kịch bản chỉ trong vòng hai tháng là điều vô cùng bất thường, ẩn chứa những điểm chẳng lành. Suốt nhiều ngày truy tìm, mọi dấu vết của hai người đàn ông ấy vẫn như bóng chim tăm cá. Bằng linh cảm, các điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, rất có thể cả anh D và K đã bị sát hại, cướp tài sản. Hàng trăm địa điểm vắng vẻ, khả nghi được rà soát. Nhiều đối tượng giang hồ cộm cán được sàng lọc..., nhưng thông tin thu thập được chỉ là con số 0. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vào thời điểm này, tại thôn Kè (xã Lương Sơn, TPThái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu xảy ra vài hiện tượng lạ. Người dân trong thôn kể, nhiều đêm gần đây họ nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Thời điểm đó, tại thôn và các vùng lân cận rất hay xảy ra những vụ trộm cắp. Có lúc là đồ đạc, có lúc là trâu, bò, lợn, gà… Hễ đến tối, hầu hết các hộ dân trong thôn đều đóng cửa, cài then đi ngủ sớm. Tại thôn Kè, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt đầu để ý đến một người đàn ông có tên là Dương Đình Chanh. Chanh vốn sinh ra ở huyện Phú Bình. Người này học hết lớp 7 rồi sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, Chanh về địa phương và lấy vợ ở thôn kè. Chanh được bố mẹ vợ chia cho một mảnh đất để cất nhà. Những năm 2000, tại Thái Nguyên xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Vì muốn đổi đời, Chanh cũng ra nhập "đội quân" đào vàng thổ phỉ. Làm lụng suốt một thời gian dài, vàng chẳng thấy đâu mà Chanh lại ngập vào con đường nghiện ma túy. Sau này, khi chính quyền sở tại đẩy mạnh công tác quản lý, triệt phá các hầm, mỏ khoáng sản trái phép, nhóm người làm nghề như Chanh chẳng còn đất dung thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chanh về lại căn nhà với vợ con, nhưng vì nghiện ma túy nặng, lại không có tiền bạc vì thế lúc nào nhìn anh ta cũng giống một "bóng ma". Khi tiếp cận với một vài người dân thôn Kè, các trinh sát Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được một thông tin vô cùng quý báu, cách đây một thời gian, Chanh bất ngờ thuê người về san lấp đất tại khu vườn gần nhà. Điều kỳ lạ là, Chanh không có tiền, tại sao lại san lấp vườn? Chưa kể, nếu san lấp xong thì phải trồng cây hoặc làm gì đó, thế nhưng Chanh vẫn để nguyên và tiếp tục cuộc sống "vật vờ" với những cơn nghiện ma túy như trước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát bí mật tiếp cận với một vài nguồn tin, từ đây cơ quan điều tra đã thu thập được điều bất ngờ. Một người dân cho hay, thi thoảng họ có nhìn thấy Chanh đi xe máy, mặc dù gia đình này không hề có xe. Đặc biệt nhất là buổi trưa tháng 10, có người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà Chanh, tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một. Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian mà anh D được cho mà mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tiếp cận, làm việc với Dương Đình Chanh. Tuy nhiên, khi tới nơi thì Chanh đã không có ở nhà. Các điều tra viên nhận định, rất có thể Chanh đang đi mua ma túy về để sử dụng nên đã lên phương án đón lõng đối tượng ngay ở cổng nhà. Nhiều giờ trôi qua, trời dần về chiều mà Chanh vẫn chưa xuất hiện. Lúc này lực lượng điều tra quyết định cùng với chính quyền địa phương kiểm tra nhà Chanh. Khi vào tới gian bếp, các điều tra viên đã nhìn thấy các vết máu dính dưới nền và trên bờ tường. Khi kiểm tra kỹ, họ tìm thấy chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành khảo sát khu vườn mà Chanh mới đào, lấp, Công an tỉnh Thái Nguyên lờ mờ nhận ra nơi này đang ẩn chứa điều bí mật kinh hoàng. Khi những nhát cuốc bổ xuống tại khu vườn nhà Chanh, cả Tổ công tác nín thở chờ đợi. Chỉ ít lâu sau, dưới lớp đất mỏng thi thể người lái xe ôm xấu số Ngô Duy D được tìm thấy trong tình trạng phân hủy mạnh. Nghe tin phát hiện thi thể người xe ôm mất tích tại vườn nhà Chanh, gia đình anh K cũng chạy tới. Tiến hành đào mở rộng, tất cả đều sốc khi một lần nữa phát hiện ra thi thể người. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm này, Chanh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà mà chạy sang nhà bố mẹ vợ. Gã cất giấu 1,8 triệu đồng vào chỗ "bí mật" rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định tự vẫn. May mắn, lực lượng công an phát hiện kịp thời đã ngăn chặn, đưa đi cấp cứu. Chanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Chanh đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, do nghiện ma túy lại không có tiền. Ngày 6/9/2003 gã đi theo một xe khách. Tại đây, Chanh bị phát hiện đang có hành vi móc túi khách đi xe nên bị đuổi xuống. Gã đang đi lộ lếch thếch thì anh K chạy xe tới và chào mời đi "xe ôm". Chanh đồng ý và bảo anh K đưa về nhà tại thôn Kè. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tới nơi, Chanh nói anh K đợi để gã vào nhà lấy tiền. Trong lúc anh K đang mất cảnh giác, Chanh đi từ trong nhà ra dùng chiếc búa đánh mạnh vào đầu người lái xe ôm xấu số. Sát hại anh K xong, Chanh đem thi thể anh này chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản. Đến ngày 21/10, Chanh ra khu vực đường tròn gang thép. Lúc này anh D cũng chạy đến mời Chanh đi xe. Lập lại kịch bản cũ, Chanh điều anh D về nhà mình. Tại đây, Chanh "đuổi khéo" con trai sang nhà ông bà ngoại. Gã mời anh D uống nước. Lợi dụng khi anh D không để ý, Chanh dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy anh D chưa chết, Chanh đã dí điện vào thi thể người lái xe ôm này. Biết vợ, con sắp về, Chanh kéo xác anh D vào giấu trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn. Sáng hôm sau, khi cả nhà đi làm hết, Chanh đưa thi thể anh D ra vườn để chôn. Hai chiếc xe máy cướp được, Chanh đem bán lấy tiền phục vụ cơn nghiện ma túy của mình. Với tội ác đầy thú tính và quái đản của mình, sau này Dương Đình Chanh đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 9/2003, Công an TP Thái Nguyên nhận được trình báo về sự mất tích bí ẩn của anh Lương Đình K (SN 1973, trú tại xóm Ga, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên). Theo trình bày của gia đình, anh K vốn hành nghề xe ôm, sáng đi làm, tối về nhà. Tuy nhiên, sáng 6/9, anh này dắt xe ra địa điểm bắt khách thường nhật và kể từ đó không thấy quay về. Lo lắng, người thân đã đi tìm khắp nơi, hỏi han nhiều bạn đồng nghiệp của anh K, nhưng không ai biết anh này đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi tiếp nhận thông tin về sự biến mất đáng ngờ của anh K, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thái Nguyên linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy đến với người lái xe ôm này. Ngày 21/10/2003, cơ quan công an lại tiếp nhận trình báo về một người lái xe ôm khác mất tích. Anh Ngô Duy D (SN 1975, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) là lái xe ôm hay bắt khách tại khu vực đường tròn gang thép. Trước đó, anh này đi làm và mất tích nhiều ngày từ thời điểm đó. Gia đình anh D đã cố gắng đi tìm nhưng không có kết quả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hai người lái xe ôm biến mất cùng một kịch bản chỉ trong vòng hai tháng là điều vô cùng bất thường, ẩn chứa những điểm chẳng lành. Suốt nhiều ngày truy tìm, mọi dấu vết của hai người đàn ông ấy vẫn như bóng chim tăm cá. Bằng linh cảm, các điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, rất có thể cả anh D và K đã bị sát hại, cướp tài sản. Hàng trăm địa điểm vắng vẻ, khả nghi được rà soát. Nhiều đối tượng giang hồ cộm cán được sàng lọc..., nhưng thông tin thu thập được chỉ là con số 0. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vào thời điểm này, tại thôn Kè (xã Lương Sơn, TPThái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu xảy ra vài hiện tượng lạ. Người dân trong thôn kể, nhiều đêm gần đây họ nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Thời điểm đó, tại thôn và các vùng lân cận rất hay xảy ra những vụ trộm cắp. Có lúc là đồ đạc, có lúc là trâu, bò, lợn, gà… Hễ đến tối, hầu hết các hộ dân trong thôn đều đóng cửa, cài then đi ngủ sớm. Tại thôn Kè, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt đầu để ý đến một người đàn ông có tên là Dương Đình Chanh. Chanh vốn sinh ra ở huyện Phú Bình. Người này học hết lớp 7 rồi sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, Chanh về địa phương và lấy vợ ở thôn kè. Chanh được bố mẹ vợ chia cho một mảnh đất để cất nhà. Những năm 2000, tại Thái Nguyên xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Vì muốn đổi đời, Chanh cũng ra nhập "đội quân" đào vàng thổ phỉ. Làm lụng suốt một thời gian dài, vàng chẳng thấy đâu mà Chanh lại ngập vào con đường nghiện ma túy. Sau này, khi chính quyền sở tại đẩy mạnh công tác quản lý, triệt phá các hầm, mỏ khoáng sản trái phép, nhóm người làm nghề như Chanh chẳng còn đất dung thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chanh về lại căn nhà với vợ con, nhưng vì nghiện ma túy nặng, lại không có tiền bạc vì thế lúc nào nhìn anh ta cũng giống một "bóng ma". Khi tiếp cận với một vài người dân thôn Kè, các trinh sát Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được một thông tin vô cùng quý báu, cách đây một thời gian, Chanh bất ngờ thuê người về san lấp đất tại khu vườn gần nhà. Điều kỳ lạ là, Chanh không có tiền, tại sao lại san lấp vườn? Chưa kể, nếu san lấp xong thì phải trồng cây hoặc làm gì đó, thế nhưng Chanh vẫn để nguyên và tiếp tục cuộc sống "vật vờ" với những cơn nghiện ma túy như trước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát bí mật tiếp cận với một vài nguồn tin, từ đây cơ quan điều tra đã thu thập được điều bất ngờ. Một người dân cho hay, thi thoảng họ có nhìn thấy Chanh đi xe máy, mặc dù gia đình này không hề có xe. Đặc biệt nhất là buổi trưa tháng 10, có người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà Chanh, tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một. Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian mà anh D được cho mà mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tiếp cận, làm việc với Dương Đình Chanh. Tuy nhiên, khi tới nơi thì Chanh đã không có ở nhà. Các điều tra viên nhận định, rất có thể Chanh đang đi mua ma túy về để sử dụng nên đã lên phương án đón lõng đối tượng ngay ở cổng nhà. Nhiều giờ trôi qua, trời dần về chiều mà Chanh vẫn chưa xuất hiện. Lúc này lực lượng điều tra quyết định cùng với chính quyền địa phương kiểm tra nhà Chanh. Khi vào tới gian bếp, các điều tra viên đã nhìn thấy các vết máu dính dưới nền và trên bờ tường. Khi kiểm tra kỹ, họ tìm thấy chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành khảo sát khu vườn mà Chanh mới đào, lấp, Công an tỉnh Thái Nguyên lờ mờ nhận ra nơi này đang ẩn chứa điều bí mật kinh hoàng. Khi những nhát cuốc bổ xuống tại khu vườn nhà Chanh, cả Tổ công tác nín thở chờ đợi. Chỉ ít lâu sau, dưới lớp đất mỏng thi thể người lái xe ôm xấu số Ngô Duy D được tìm thấy trong tình trạng phân hủy mạnh. Nghe tin phát hiện thi thể người xe ôm mất tích tại vườn nhà Chanh, gia đình anh K cũng chạy tới. Tiến hành đào mở rộng, tất cả đều sốc khi một lần nữa phát hiện ra thi thể người. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm này, Chanh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà mà chạy sang nhà bố mẹ vợ. Gã cất giấu 1,8 triệu đồng vào chỗ "bí mật" rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định tự vẫn. May mắn, lực lượng công an phát hiện kịp thời đã ngăn chặn, đưa đi cấp cứu. Chanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Chanh đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, do nghiện ma túy lại không có tiền. Ngày 6/9/2003 gã đi theo một xe khách. Tại đây, Chanh bị phát hiện đang có hành vi móc túi khách đi xe nên bị đuổi xuống. Gã đang đi lộ lếch thếch thì anh K chạy xe tới và chào mời đi "xe ôm". Chanh đồng ý và bảo anh K đưa về nhà tại thôn Kè. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tới nơi, Chanh nói anh K đợi để gã vào nhà lấy tiền. Trong lúc anh K đang mất cảnh giác, Chanh đi từ trong nhà ra dùng chiếc búa đánh mạnh vào đầu người lái xe ôm xấu số. Sát hại anh K xong, Chanh đem thi thể anh này chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản. Đến ngày 21/10, Chanh ra khu vực đường tròn gang thép. Lúc này anh D cũng chạy đến mời Chanh đi xe. Lập lại kịch bản cũ, Chanh điều anh D về nhà mình. Tại đây, Chanh "đuổi khéo" con trai sang nhà ông bà ngoại. Gã mời anh D uống nước. Lợi dụng khi anh D không để ý, Chanh dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy anh D chưa chết, Chanh đã dí điện vào thi thể người lái xe ôm này. Biết vợ, con sắp về, Chanh kéo xác anh D vào giấu trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn. Sáng hôm sau, khi cả nhà đi làm hết, Chanh đưa thi thể anh D ra vườn để chôn. Hai chiếc xe máy cướp được, Chanh đem bán lấy tiền phục vụ cơn nghiện ma túy của mình. Với tội ác đầy thú tính và quái đản của mình, sau này Dương Đình Chanh đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.