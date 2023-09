“Hot girl” Bella bị điều tra do trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa

Ngày 4/9, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến trường hợp Đoàn Thúy Hà ("Hot girl" Bella, SN 1986, thường trú ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) sau khi bị người dân bắt giữ do trộm cắp xe máy ở xã Triệu Lộc. Khoảng 22h ngày 3/9, tại thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, lợi dụng việc gia đình một người dân không khóa cổng, “hot girl” Bella đã trộm một chiếc xe máy Jupiter, sau đó điều khiển chiếc xe máy lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Khi phát hiện chiếc xe bị mất cắp, một số người dân đã tiến hành truy tìm. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển chiếc xe bị mất cắp nên đã yêu cầu dừng xe và báo với Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung để giải quyết. Người dân giữ Đoàn Thúy Hà. Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận vụ việc trên từ Công an xã Yên Dương, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Bella nổi tiếng cộng đồng mạng xã hội với vẻ ngoài ăn mặc kỳ dị, khi nói chuyện và giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt khó hiểu. Cô gái này còn nổi tiếng với biệt danh hotgirl quỵt tiền do đi taxi, ở nhà nghỉ nhưng lại không trả tiền. Thời gian qua, "hot girl" Bella thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, rong ruổi qua các tỉnh thành, đi “phượt” khắp cả nước với chiếc xe chất đầy các túi, bao nylon đựng quần áo, đồ đạc linh tinh. Đáng chú ý, cô gái này từng khiến cộng đồng mạng thấy đáng thương bởi thần trí cô gái này có điều gì đó không bình thường. Năm 2018, cô gái từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T,Ư 1. Khi đó, PGS.TS Tô Thanh Phương, PGĐ BV Tâm thần T.Ư 1 kiêm Trưởng khoa Cấp tính nữ, người trực tiếp điều trị cho Bella Đoàn Thúy Hà nghi ngờ cô gái bị phân liệt cảm xúc trong trạng thái hưng cảm, một dạng của trầm cảm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ... >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ việc bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói gì?

