Lan đột biến giá 250 tỷ đồng: Đề nghị công an vào cuộc

Liên quan đến thông tin về "phi vụ" mua bán lan đột biến giữa vườn lan var Đất mỏ (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và 4 cá nhân trị giá gần 300 tỷ đồng.

Cụ thể, Lá non Pleiku được bán với giá hơn 20 tỷ, Lá non Cờ đỏ giá 18 tỷ và 1 ky Hồng chương chi có giá 15 tỷ, lan Ngọc Sơn Cước 250 tỷ đồng, n gày 19/3, UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cho biết đã có văn bản gửi Công an cùng Chi cục thuế về nội dung kiểm tra giao dịch lan đột biến (lan var) với giá trị lớn trên.