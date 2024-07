Làm gì để xóa “chuồng cọp” nhà tập thể?

Nhiều vụ hỏa hoạn gần đây cho thấy, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) còn nhiều bất cập. Vẫn có nhiều nhà trọ, nhà tập thể cũ, nhà dân không đảm bảo điều kiện PCCC. Đơn cử đối với các “chuồng cọp” nhà tập thể, việc tạo lối thoát hiểm thứ 2 không phải dễ dàng, trong khi nếu xảy ra cháy, đây là lối thoát duy nhất.

Ảnh minh họa. KTS.TSKH Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam (hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, việc người dân cơi nới làm “chuồng cọp” diễn ra nhiều năm qua ở hầu hết khu chung cư cũ ở nhiều thành phố trên cả nước, tiềm ẩn rủi ro.



Theo ông Nghiêm, thiết kế ban đầu của nhà tập thể cũ đều đã tính toán đến yếu tố an toàn thoát hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vấn đề an toàn, thoát hiểm khi có sự cố không được quan tâm đúng mức. Các gia đình chỉ chú ý làm sao có thêm không gian sống mà bỏ qua yếu tố an toàn, đường thoát hiểm.

Theo ông Nghiêm, việc xóa bỏ “chuồng cọp” chỉ có thể thực hiện dứt điểm khi cải tạo xây lại chung cư cũ.

Được biết, hồi tháng 4/2024, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho hay, Sở đã tổ chức 5 cuộc họp và đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai cải tạo, xây dựng lại 10 khu chung cư cũ, lựa chọn triển khai ban đầu giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, Sở đề nghị các quận Ba Đình, Đống Đa tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với nhà chung cư thuộc 3 khu tập thể : Khương Thượng, Trung Tự, Giảng Võ.

Mặc dù Hà Nội ban hành nhiều kế hoạch, đề án cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ, việc triển khai được nhận xét còn rất chậm, không đảm bảo tiến độ đề ra tại Đề án và các kế hoạch triển khai.