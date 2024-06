Lâm Đồng: Bắt kẻ giết người sau vài giờ gây án

Sáng 25/6, tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri vừa xảy ra một vụ đánh nhau khiến 1 người bị đâm tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Trước sự việc xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai và Công an thị trấn Đạ M’ri đã nhanh chóng tiếng hành điều tra sự việc.

Trần Công Cường tại cơ quan Công an Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 25/6, Trần Công Cường (ngụ tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) cùng nhóm bạn có mặt tại Tỉnh lộ 721 đoạn qua Tổ dân phố 3 (thị trấn Đạ M’ri). Lúc này anh Đinh Đức Thiện (35 tuổi, ngụ tại xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai) xuất hiện. Thấy anh Thiện, Cường cùng nhóm bạn yêu cầu anh Thiện nói chuyện. Trong khi nói chuyện, anh Thiện và một số người trong nhóm của Cường xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Cường đã dùng dao mang theo đâm Thiện một nhát khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong khi trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Cường đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.



Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ có mặt phối hợp với Công an thị trấn Đạ M’ri phong tỏa, khám nghiệm hiện trường; đồng thời, tổ chức truy bắt nghi phạm gây ra vụ án ngay trong đêm.

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.