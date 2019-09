Lái xe từng nghiện ma tuý: May Academy cho chở HS là vô cảm?

(Kiến Thức) - Trong trường hợp người tử vong do sốc ma túy trên xe đưa đón học sinh trường May Academy là lái xe trường này thì rõ ràng là rất vô cảm.

Mới đây, sự việc người dân phát hiện Nguyễn Minh Hòa (32 tuổi, trú xóm Mới, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chết trên xe đưa đón học sinh trường May Academy đang khiến các bậc phụ huynh bức xúc. Bởi nguyên nhân dẫn đến việc lái xe này tử vong được xác định là sốc ma túy, thời điểm phát hiện thi thể, tay nạn nhân vẫn cầm kim tiêm dính máu và có vết chích ở cánh tay.



Chị Trần Thị Lan, một phụ huynh học sinh cho biết, nếu nạn nhân Hòa là lái xe trường May Academy thì việc nhà trường cho lái xe này chở học sinh là vô cùng nguy hiểm và rất vô cảm.

“Thông tin trên báo chí cho thấy, lái xe Hòa đã nghiện ma túy nhiều năm nay và mới đi cai nghiện về. Trường hợp Hòa chỉ mượn xe đưa đón học sinh của bạn lái đi chơi thì cần phải xử lý nghiêm người cho mượn xe khi giao xe cho kẻ nghiện ngập. Nếu trường hợp lái xe Hòa là lái xe của trường May Academy thì rõ ràng việc nhà trường giao xe cho lái xe này để chở học sinh là rất nguy hiểm. Điều đó cho thấy nhà trường rất vô cảm và thật khó chấp nhận”, chị Lan cho biết.

Chiếc xe xảy ra vụ việc trên.

Trong khi đó, một phụ huynh khác là bà Nguyễn Thị Liên cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi một lái xe lại tử vong do sốc ma túy trên xe đưa đón học sinh.

“Mỗi xe đưa đón học sinh là hàng chục em. Lái xe nghiện ma túy không may gây tai nạn thì tính mạng các em học sinh này ai sẽ chịu trách nhiệm. Vụ việc không may xảy ra với lái xe khi tử vong do sốc ma túy một mình trên chiếc ôtô đỗ gần khu vực đê Hồng Vân nhưng là may mắn với các học sinh khi không có mặt trên chiếc xe này. Nếu lái xe ảo giác khi sử dụng ma túy mà lái xe chở học sinh thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”, bà Liên cho hay.

Ông Trần Văn Tưởng - một người dân huyện Thường Tín cho biết, nhìn cảnh tượng lái xe tử vong trên tay vẫn còn kim tiêm dính máu mà bản thân ông lại rợn người, đáng lo ngại khi lái xe tử vong trên xe đưa đón học sinh.

“Tình trạng tài xế nghiện ma túy không phải hiếm và đã rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc tương tự đã xảy ra vì người cầm vô lăng dùng chất kích thích như vụ lái xe container dương tính với ma túy gây TNGT kinh hoàng ở Long An hôm 2/1 khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương... Ủy ban ATGT Quốc gia, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo xử lý nghiêm lái xe nghiện ma túy, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát trên cả nước.

Tuy nhiên, việc tài xế nghiện ma túy tử vong trên xe đưa đón học sinh cho thấy thực trạng trên vẫn nhức nhối. Trong vụ này, nếu chủ xe cho đối tượng nghiện ma túy mượn xe đã là vô cảm, nếu lái xe gây tai nạn thì trách nhiệm thuộc về cả chủ xe nhưng nếu lái xe tử vong là tài xế đưa đón học sinh thì nhà trường cần phải nhận trách nhiệm khi buông lỏng quản lý”, ông Tưởng cho biết.

“Liên quan vụ việc trên, các cơ quan chức năng cần làm rõ chủ xe là ai? Tài xế mượn xe hay là người thường xuyên lái xe đưa đón học sinh trường May Academy? Nhà trường thuê xe tư nhân hay xe của nhà trường để đưa đón học sinh. Nếu trường hợp nhà trường biết lái xe nghiện ngập mà vẫn giao xe thì cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường. Nếu lái xe của trường cho người nghiện mượn xe thì cũng cần phải làm rõ trách nhiệm. Bởi xử lý nghiêm những vụ như này mới răn đe được đối tượng khác.

Sau vụ Gateway, Hà Nội và các tỉnh thành đẩy mạnh kiểm soát các xe đưa đón học sinh, vậy nhưng vẫn xảy ra vụ việc lái xe nghiện ma túy tiêm chích rồi sốc thuốc tử vong ngay trên xe thì cũng cần xem xét lại khâu kiểm soát. Nếu chúng ta chủ quan thì tính mạng của hàng chục em học sinh sẽ rất nguy hiểm”, anh Trần Văn Nam, một phụ huynh cho biết.