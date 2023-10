Lai Châu: Vi phạm giao thông, gọi anh em họ đến đánh công an

Ngày 31/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Giàng A Chư (SN 1986, trú tại bản Lùng Than, Tả Lèng, Tam Đường) về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, ngày 24/10/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 21/10/2023, tại tổ 25, phường Đông Phong, TP Lai Châu; ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh Tạm giam đối với 3 trường hợp: Giàng A Hảng (SN 1992), Giàng A Dơ (SN 1993) và Giàng A Sinh (SN 1986, cùng trú tại Bản Lùng Than, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án: khoảng 21h ngày 21/10, tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, do vi phạm Luật GTĐB nên Giàng A Hảng đã bị Tổ công tác Cảnh sát trật tự thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh dừng xe để kiểm tra.

Khi thấy lực lượng Công an, Hảng không chấp hành yêu cầu làm việc mà đã gọi điện cho 3 người anh em họ là Chư, Sinh, Dơ đến “giải cứu”. Sau khi có đông người nhà đến, nhóm của Hảng đã to tiếng gây áp lực buộc Tổ công tác không được giữ xe máy của Hảng; sau đó, Chư, Hảng, Sinh, Dơ cùng lao vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đập những cán bộ Công an đang ở đó, Chư còn giật một chiếc mũ mềm trên đầu một cán bộ rồi đấm vào mặt một cán bộ khác.

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã gọi điện đề nghị Công an phường Đông Phong đến phối hợp hỗ trợ khống chế được 3 đối tượng Hảng, Sinh, Dơ đưa về Công an phường làm việc, còn đối tượng Chư đã cầm theo chiếc mũ công an rồi lên xe máy bỏ chạy. Ngay trong ngày 21/10 các đối tượng Hảng, Sinh, Dơ đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự. Đến ngày 27/10, sau khi được Cơ quan điều tra và chính quyền địa phương vận động, Giàng A Chư đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng bọn và giao nộp lại chiếc mũ công an đã giật được của một cán bộ trong Tổ công tác Cảnh sát trật tự.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lai Châu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, sớm kết thúc điều tra đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.